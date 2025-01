Previsão de bilheteria do Capitão América 4: Admirável mundo novo fracassará ou terá sucesso?

Com Capitão América 4: Admirável Mundo Novo Agora, a semanas de seu lançamento, os fãs estão ansiosos para conhecer o previsão de bilheteria para o próximo filme da Marvel. Uma sequência de O Falcão e o Soldado Invernal de 2021, o filme mostra Sam Wilson (Anthony Mackie) tentando abraçar o manto do Capitão América, enquanto lida com uma conspiração mortal que abrange o mundo e a oferta do presidente americano Thunderbolt Ross (Harrison Ford). tornar-se um agente oficial do governo.

Então, quanto Admirável Mundo Novo ganhará nas bilheterias? Irá falhar ou ter sucesso? Aqui está a previsão de bilheteria para Capitão América 4.

Quanto se espera que Capitão América 4: Admirável Mundo Novo ganhe de bilheteria?

Capitão América 4: Admirável Mundo Novo está projetado para arrecadar entre US$ 86 milhões e US$ 95 milhões no fim de semana de estreia.

Isto vem de um recente Prazo final relatório. Além disso, de acordo com o site de rastreamento O QuórumO filme tem a maior taxa percentual de notoriedade em comparação com seus lançamentos de 2025, como Mickey 17 e Novocaína, com 64. Ele também tem as maiores taxas de juros, teatro e honorários, 60, 56 e 65 por cento, respectivamente.

No entanto, Teoria das bilheterias projeta uma faixa muito maior de US$ 81-107 milhões para o filme no fim de semana de estreia. Para apoiar esta gama de números, eles apresentam vários motivos, como a expectativa dos fãs mais dedicados em ver o novo Capitão América, Sam Wilson, finalmente aparecer na tela grande, e a inclusão de Harrison Ford no filme como Thaddeus Ross/Red Hulk.

Capitão América 4: Admirável Mundo Novo falhará ou terá sucesso?

Resta saber se Capitão América 4: Admirável Mundo Novo irá falhar ou ter sucesso.

Relatórios não confirmados sugerem que o orçamento para o próximo filme da Marvel disparou para mais de US$ 300 milhões. Se isso for verdade, então a Disney e a Marvel terão dificuldade em recuperar o dinheiro, especialmente se for adicionado aos custos de marketing. (através mundo do carretel)

Capitão América: Admirável Mundo Novo foi dirigido por Julius Onah, conhecido por seu trabalho em The Cloverfield Paradox e Luce. Além de Anthony Mackie e Harrison Ford, o filme conta com Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito e Tim Blake Nelson.