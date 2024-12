Previsão de jogo entre Ohio State x Oregon, escolha, probabilidades do Rose Bowl, transmissão, onde assistir, canal de TV

Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais. O realinhamento da conferência mudou para sempre o cenário do futebol universitário, e o Rose Bowl não será mais disputado entre os campeões do Big Ten e do Pac-12 porque este último não existe mais (pelo menos não de qualquer forma reconhecível).

No entanto, aqui, no primeiro ano do College Football Playoff de 12 times, temos um confronto clássico do Rose Bowl. Também teremos uma revanche de um dos melhores jogos da temporada, depois que o Oregon venceu o Ohio State em um thriller de 32 a 31 no Autzen Stadium, em 12 de outubro. Embora essa derrota tenha ajudado a manter o Ohio State fora do Big Ten Championship Game, custando-lhe um adeus no primeiro turno, há muitas pessoas que veem este jogo como uma batalha entre os dois melhores times do país.

O vencedor provavelmente será o favorito para ganhar tudo. Eles definitivamente irão para o Cotton Bowl para enfrentar o vencedor do Peach Bowl entre Texas e Arizona State nas semifinais.

Estado de Ohio x Oregon: o que você precisa saber

Muita familiaridade: Quão reconhecível é este jogo? Bem, é a terceira vez que os programas se reúnem no Rose Bowl. Ohio State venceu as partidas anteriores em 1958 e 2010. É também uma revanche do primeiro jogo do campeonato CFP. Os Buckeyes derrotaram os Ducks no jogo de 2014 para conquistar seu último título nacional. No total, esta será a 12ª vez que as equipes se enfrentam, mas enquanto o Ohio State venceu 9 das 11 primeiras, o Oregon venceu cada uma das duas últimas.

Oregon é o único time invicto que resta: Na era moderna do futebol universitário, onde o Big Ten e a SEC abrigam muitos dos principais programas do esporte, ficar invicto é mais difícil do que nunca. Já era evidente nesta temporada. Oregon foi o único programa da FBS no país a terminar a temporada regular sem perdas. A temporada de 2024 é a primeira vez que o Oregon começa com 13-0, e a seqüência de 14 vitórias consecutivas do programa, desde o Fiesta Bowl do ano passado, é a mais longa da história do programa. Se os Ducks terminarem o trabalho e vencerem tudo, será a segunda temporada invicta na história do programa.

Essas duas equipes adoram derrotar seus oponentes: Nove das 11 vitórias do Ohio State nesta temporada foram por pelo menos 21 pontos. Isso é mais do que qualquer outro time do país. A equipe com o segundo maior número? Oregon, com oito. Mas quando as duas equipes se enfrentaram em outubro, foi um jogo de um ponto.

Onde assistir ao Rose Bowl ao vivo

Data: quarta-feira, 1º de janeiro | Tempo: 17h, horário do leste

Localização: The Rose Bowl – Pasadena, Califórnia

TV:ESPN | Transmissão ao vivo: fubo (Experimente gratuitamente)

Previsão e escolhas do Rose Bowl

O estilo de jogo no primeiro encontro não foi por acaso. Na verdade, você poderia argumentar que ambas as ofensas deixaram alguns pontos no tabuleiro. Temos visto muito nos últimos anos que quando equipes de elite se enfrentam, os jogos tendem a ter pontuações mais altas. Dadas todas as estrelas do lado ofensivo da bola para ambas as equipes, faz sentido. O avô de todos promete ser outro caso de alta pontuação. Escolha: maiores de 55 anos

