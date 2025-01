Previsão de jogo Texas x Arizona State, escolha, probabilidades de Peach Bowl, transmissão, onde assistir, canal de TV

Chegamos a um ponto no College Football Playoff em que todos os times restantes em uma conferência eram candidatos à vitória no final da temporada, e a qualidade do campeonato será testada quando o campeão dos 12 grandes, Arizona State, enfrentar o SEC . Texas, vice-campeão nas quartas de final do Peach Bowl.

Os Longhorns, quinto cabeça-de-chave do grupo, avançaram da primeira rodada do primeiro CFP com uma vitória por 38-24 sobre Clemson, e ao fazê-lo receberam o privilégio de avançar para as quartas de final e jogar no Peach Bowl contra a quarta vaga no torneio cabeça-de-chave , Estado do Arizona. Os Sun Devils estão de fora desde que conquistaram o título dos 12 grandes em 7 de dezembro, em Dallas, em uma derrota no estado de Iowa. Isso permitiu que Kenny Dillingham, o técnico do ano dos 12 grandes, tivesse algum tempo para reiniciar após a vertiginosa temporada de 11 vitórias e focar a equipe no que será necessário para estender a primeira aparição do programa CFP por mais um jogo.

O confronto em si será apenas o segundo encontro entre Texas e Arizona State, sendo o jogo anterior uma vitória dos Longhorns por 52-34 no Holiday Bowl de 2007. Também é um local desconhecido para ambos os programas. O Texas nunca jogou no Peach Bowl e a única experiência anterior do Peach Bowl no Arizona State foi em 1960, uma vitória por 48-26 contra a Carolina do Norte, encerrando uma temporada de 11-0.

Estado do Texas x Arizona: o que você precisa saber

Steve Sarkisian tem o pico do Texas: Demorou um pouco para Sarkisian colocar as coisas em andamento no Texas, mas chegamos a um ponto em que podemos identificar corretamente que o famoso programa Longhorns está operando perto do pico de eficiência. O Texas está com um recorde de 25-5 em seus últimos 30 jogos, e essas cinco derrotas foram todas contra adversários dos 12 primeiros. Os Longhorns estão competindo por campeonatos (eles venceram os 12 grandes na temporada passada, terminaram como vice-campeões na SEC nesta temporada), chegaram ao College Football Playoff por dois anos consecutivos e fizeram tudo isso enquanto perdiam uma tonelada de produção. da equipe do ano passado apenas para substituí-lo em 2024 sem ver a queda do padrão.

Do pior projetado ao acabamento em primeiro lugar: O Arizona State foi projetado para terminar em 16º de 16 times no recém-ampliado Big 12, com um elenco com 60 recém-chegados e um programa que tinha acabado de 3-9 e que não estava preparado para uma estreia bem-sucedida em uma nova conferência. Mas Dillingham e os Sun Devils superaram as expectativas em quase todos os aspectos, colocando-se em posição de competir (e finalmente vencer) os 12 Grandes com um desempenho de 5 a 0 em novembro para encerrar a temporada regular. O running back Cam Skattebo liderou e atualmente está a apenas alguns pontos de ser o novo líder do programa em touchdowns corridos e touchdowns totais; entra no Peach Bowl com 19 pontuações corridas e 22 touchdowns no total na temporada.

Estelar em partidas disputadas: O Big 12 estava repleto de jogos competitivos em 2024, tornando a ascensão do Arizona State ao topo da classificação ainda mais impressionante. Mas os Sun Devils fizeram isso exibindo alguma versão do gene decisivo, fazendo 5-0 em jogos decididos por sete pontos ou menos e 6-1 em jogos de um placar no geral. Seis vitórias em jogos de placar único ocupam o terceiro lugar nacionalmente entre as equipes da FBS e, embora essa tendência de obter resultados em jogos disputados não tenha sido um fator na vitória desigual do Arizona State contra o Iowa State no jogo pelo título dos 12 grandes, certamente poderia desempenhar um fator em o segundo tempo contra um adversário como o Texas.

Onde assistir Peach Bowl ao vivo

Data: quarta-feira, 1º de janeiro | Tempo: 13h, horário do leste

Localização: Estádio Mercedes-Benz – Atlanta, Geórgia

TV: ESPN | Transmissão ao vivo: fubo (Experimente gratuitamente)

Previsões e escolhas do Peach Bowl

A capacidade do Arizona State de vencer pelas margens tem sido fundamental para seu sucesso nesta temporada, e acho que será a maneira de manter as coisas próximas contra um time do Texas que tem tendência a deixar pontos na tabela na zona vermelha. Graças às jogadas importantes de Cam Skattebo e às paradas oportunas de uma defesa que construiu um bom perfil estatístico contra o passe, os Sun Devils devem ser capazes de manter o jogo disputado. Escolha: Estado do Arizona +13,5

O comprovado modelo de computador da SportsLine prevê 10 surpresas absolutas durante o campeonato de futebol universitário e a temporada de playoffs. Visite SportsLine agora para ver todos eles e obter opções para cada jogo do modelo que simula cada confronto 10 mil vezes.