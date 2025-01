Previsão de retorno de ventos fortes, ameaçando combate a incêndios na área de Los Angeles

Outros caminhões-tanque e bombeiros chegaram à área de Los Angeles, na Califórnia, EUA, na segunda-feira (13 de janeiro de 2025), antes da previsão de retorno de ventos fortes e ameaçando o progresso feito até agora em dois ataques massivos que mataram. pelo menos 24 pessoas. pessoas.

Os aviões pulverizaram casas e encostas com produtos químicos retardadores de fogo rosa brilhante, enquanto equipes e caminhões de bombeiros foram posicionados perto de locais particularmente vulneráveis ​​com mato seco. Dezenas de caminhões-tanque chegaram para reabastecer os suprimentos depois que os hidrantes secaram na semana passada, quando eclodiram os dois maiores incêndios.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, e outras autoridades, que enfrentaram críticas por sua resposta inicial aos incêndios que começaram na semana passada, expressaram confiança na segunda-feira de que a região estava pronta para enfrentar a nova ameaça com bombeiros adicionais trazidos de todos os Estados Unidos, como bem como Canadá e México.

“Estamos absolutamente melhor preparados”, disse o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone, quando questionado sobre o que será diferente de uma semana atrás, quando ventos com força de furacão provocaram vários incêndios na região árida e cheia de arbustos. muito tempo. mais de oito meses.

Previsão de ventos fortes

Espera-se que os ventos aumentem da noite de segunda-feira até o início de terça-feira, mas não devem atingir a força de um furacão como na semana passada. No entanto, eles poderiam aterrar aviões de combate a incêndios, disse Marrone, alertando que se os ventos atingirem 112 km/h, “será muito difícil conter o fogo”.

Os bombeiros aconselharam os residentes em áreas de alto risco a simplesmente sair de casa (e não esperar por ordens formais de evacuação) se sentirem perigo.

Em menos de uma semana, quatro incêndios em torno da segunda maior cidade do país queimaram mais de 160 quilómetros quadrados (62 milhas quadradas), cerca de três vezes o tamanho de Manhattan.

O Serviço Meteorológico Nacional alertou que o tempo será “particularmente perigoso” na terça-feira, quando as rajadas de vento poderão atingir 105 km/h (65 mph). Grande parte do sul da Califórnia ao redor de Los Angeles está sob este alerta de perigo extremo de incêndio até quarta-feira, incluindo os densamente povoados Thousand Oaks, Northridge e Simi Valley.

O incêndio em Eaton, perto de Pasadena, está contido em cerca de um terço, enquanto o incêndio maior em Pacific Palisades, na costa, está muito menos contido.

O número de mortos aumentará

O número de mortos provavelmente aumentará, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, na segunda-feira. Pelo menos duas dúzias estão desaparecidas, disse ele.

Uma vista aérea mostra casas destruídas no incêndio de Palisades perto de um campo de beisebol e softball enquanto incêndios florestais causam danos e perdas na região de Los Angeles em 13 de janeiro de 2025 em Pacific Palisades, Califórnia. | Crédito da foto: Getty Images via AFP

Luna disse que entende que as pessoas estejam ansiosas para retornar às suas casas e bairros para avaliar os danos, mas pediu paciência. “Temos pessoas literalmente procurando pelos restos mortais de seus vizinhos”, disse ele.

Os ventos mais lentos no fim de semana permitiram que algumas pessoas retornassem às áreas anteriormente evacuadas. Muitos não tinham ideia se suas casas ou bairros ainda estavam de pé.

A chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles, Kristin Crowley, pediu às pessoas que fiquem longe de bairros queimados, cheios de linhas de gás quebradas e edifícios instáveis.

Pouco menos de 100 mil pessoas no condado de Los Angeles permaneceram sob ordens de evacuação, metade do número da semana passada.

No fim de semana, os bombeiros lutaram contra as chamas no Mandeville Canyon, lar de Arnold Schwarzenegger e outras celebridades, depois que o incêndio em Palisades se espalhou, gerando novas ordens de evacuação. As tripulações continuaram lutando lá na segunda-feira, antes que ventos potencialmente fortes pudessem empurrar as chamas em direção ao famoso Museu J. Paul Getty e à Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

Beyoncé, Disney e outras celebridades e organizações de entretenimento prometeram milhões para ajudar aqueles que foram deslocados ou perderam suas casas. Outras estrelas e pessoas comuns deixaram grandes doações de roupas e outros itens nas esquinas da cidade.

Prisões por saques

Dezenas de pessoas foram presas por saques após os incêndios florestais. As autoridades estão agora começando a ver fraudes e aumento de preços, inclusive em hotéis, aluguéis de curto prazo e suprimentos médicos, disse o promotor distrital do condado de Los Angeles, Nathan Hochman.

Muito cheio de veículos queimados após o incêndio em Eaton em Altadena, Califórnia, em 13 de janeiro de 2025 | Crédito da foto: AP

Os incêndios que começaram na terça-feira ao norte do centro de Los Angeles queimaram mais de 12.000 casas, carros e outras estruturas.

As autoridades não determinaram uma causa oficial para nenhum dos incêndios. Southern California Edison reconheceu que as agências estão investigando se seu equipamento pode ter iniciado um pequeno incêndio.

Uma ação movida na segunda-feira afirma que o equipamento da concessionária deu início ao incêndio muito maior da Eaton. Edison não respondeu a um pedido de comentário e disse na semana passada que não recebeu nenhuma sugestão de que seu equipamento tenha causado o incêndio.

As primeiras estimativas do AccuWeather sugerem que os incêndios poderão ser os mais dispendiosos alguma vez registados no país, ultrapassando os 250 mil milhões de dólares, incluindo o que acontecerá nos próximos dias. O custo de reconstrução de propriedades comerciais e residenciais em áreas com incêndios ativos pode ser de US$ 14,8 bilhões, de acordo com o rastreador de dados imobiliários CoreLogic.