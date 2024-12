Previsão difícil de Gumay: em 2025, Ayu Ting Ting encontrará sua alma gêmea

Jacarta – A dançarina Ayu Ting Ting quase se casará em 2024. Sabe-se que no início de 2024, precisamente em fevereiro, as redes sociais ficaram chocadas com a notícia de que Ayu Ting Ting estava noiva de um homem conhecido como Muhammad Fardhana.

No entanto, os planos de Ayu e Dhana de avançar para o casamento tiveram que terminar. O noivado e o relacionamento romântico de Ayu com Dhana terminaram em 22 de junho de 2024. Naquela época, Ayu revelou que uma reunião de família havia sido realizada para discutir a separação. Ambos os lados receberam bem.

“O noivado do Sr. Dhana e eu foi declarado rompido desde 22 de junho, isso foi entre nós. E no dia 27 de junho da última quinta-feira, foi entre meus pais, graças a Deus oficialmente”, disse Ayu Ting Ting em Mampang, sul de Jacarta. em julho de 2024.

Ao aparecer como ator convidado em um programa de televisão, a cartomante Hard Gumay refletiu sobre a história de amor de Ayu Ting Ting. Hard Gumay pediu a Ayu que fosse paciente porque mais e mais pessoas se aproximariam dele. Gumay também espera que Ayu ganhe mais controle sobre si mesma.

“Ayu Ting Ting tem que ser paciente, ela tem que aceitar que no futuro haverá cada vez mais pessoas se aproximando dela”, disse Hard Gumay, citado numa transmissão no YouTube, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

“Portanto, Ayu precisa realmente se controlar, aceitar a situação do casal entre as diferenças, principalmente as deficiências em questões econômicas”, acrescentou.

Com base em seu conhecimento, Hard Gumay revelou que Ayu encontrará um parceiro para a vida em 2025. O homem que se tornará marido de Ayu Ting Ting não pertence ao círculo artístico. O homem veio do círculo empresarial. Sem hesitar, Gumay revelou as características físicas do homem que seria parceiro de Ayu com base em sua visão.

“Essa pessoa era alta, tinha bochechas rechonchudas, sobrancelhas espessas e grande autoridade”, disse Hard Gumay.