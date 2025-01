Previsão do jogo Penn State x Boise State, escolha, probabilidades do Fiesta Bowl, transmissão, onde assistir, canal de TV

A véspera de Ano Novo dá início às quartas de final do futebol universitário Os playoffs, quando o terceiro colocado Boise State estreia contra o sexto colocado Penn State. Os Leões de Nittany entram nas quartas de final após uma derrota por 38-10 sobre o SMU, com 11 cabeças-de-chave, em um dos melhores desempenhos da primeira rodada. Penn State forçou um par de seis escolhas no primeiro tempo para encerrar o jogo.

Boise State foi dispensado no primeiro turno após uma temporada impressionante de 12-1, com a única derrota ocorrendo contra o número 1 unânime do Oregon na semana 2. Os Broncos cruzaram um calendário invicto em Mountain West e jogaram apenas três jogos perto de 14 pontos no conferência. jogar.

Esses dois programas nunca se enfrentaram e agora se enfrentam no maior palco do College Football Playoff. Ambos os programas venceram suas aparições mais recentes no Fiesta Bowl. Na verdade, os Nittany Lions e Broncos estão combinados por 10-0 no Fiesta Bowl desde o início do jogo em 1971.

Penn State versus Boise State: o que você precisa saber

Finalista do Troféu Heisman: O running back de Boise State, Ashton Jeanty, está coroando uma das melhores temporadas da história do futebol universitário com uma aparição no College Football Playoff. Jeanty correu para 2.497 jardas e 29 touchdowns e está a apenas 131 jardas de quebrar o recorde de corrida de todos os tempos de Barry Sanders. Penn State permitiu apenas mais de 131 jardas corridas contra Oregon e USC nesta temporada, então Jeanty terá um trabalho difícil para ele.

Estrela que faz tudo: O tight end da Penn State, Tyler Warren, foi um dos jogadores de destaque do futebol universitário durante a temporada de 2024. Warren emergiu como talvez o melhor tight end da América, conseguindo 92 passes para 1.095 jardas e seis touchdowns, além de adicionar mais quatro touchdowns corridos. Ele se alinha em todos os lugares, da linha ao slot e ao centro. A defesa de passe de Boise State ocupa a 109ª posição nacionalmente e eles não encontraram um jogador do calibre de Warren.

História do Fiesta Bowl: O melhor momento de Boise State como programa de futebol universitário veio no Fiesta Bowl de 2007, em uma batalha contra o sétimo colocado do Oklahoma. Na prorrogação, Boise State fez uma lendária jogada de gancho e escada que permitiu ao running back Ian Johnson marcar uma conversão de 2 pontos para a vitória do jogo. No entanto, Penn State também conseguiu algumas performances históricas no Fiesta Bowl, incluindo uma vitória por 14-10 sobre Miami em 1987 para conquistar o campeonato nacional AP de 1986.

Onde assistir ao Fiesta Bowl ao vivo

Data: terça-feira, 31 de dezembro | Tempo: 19h30, horário do leste

Localização: Estádio State Farm – Glendale, Arizona

TV:ESPN | Transmissão ao vivo: fubo (Experimente gratuitamente)

Previsão e escolhas do Fiesta Bowl

A Penn State conseguiu tirar vantagem dos erros da SMU, mas os Broncos raramente cometem erros. Na verdade, Boise State está empatado em segundo lugar nacionalmente em perdas, com apenas quatro fumbles e quatro interceptações. Até o estável Nittany Lions teve 13 derrotas. Em última análise, isso significa que o jogo permanecerá mais disputado do que o esperado durante quatro trimestres. Escolha: Estado de Boise +11

