Previsão, probabilidades e linha de Ole Miss vs. Duke: escolhas do Gator Bowl para 2025, melhores apostas com base em um modelo comprovado de futebol universitário

Um confronto final entre o ACC e a SEC acontecerá quando o número 14 Ole Miss Rebels enfrentar o Duke Blue Devils no 2025 Gator Bowl na quinta-feira, 2 de janeiro. Ambas as equipes tentarão garantir a décima vitória da temporada com uma vitória na quinta-feira. A equipe de Lane Kiffin tinha grandes aspirações nesta temporada, mas ficou aquém do College Football Playoff. Entretanto, os Blue Devils foram uma das maiores surpresas de 2024 e entram no torneio de quinta-feira com três vitórias consecutivas. Duke ficará sem o quarterback titular Maalik Murphy, que entrou no portal de transferências e assinou com o Oregon State.

O pontapé inicial está agendado para as 20h ET de quinta-feira, 30 minutos depois do horário de início original, no EverBank Stadium em Jacksonville. Ole Miss é favorecido por 17,5 pontos nas últimas probabilidades de Ole Miss vs. Duke via consenso SportsLine, enquanto o acima/abaixo é de 50,5 pontos. Antes de entrar em qualquer Duke vs. Apostas Ole Miss ou Gator Bowl 2025, você vai querer Veja previsões de futebol universitário e dicas de apostas do modelo de computador comprovado na SportsLine.

O modelo simula cada jogo da FBS 10.000 vezes. Desde a sua criação, gerou lucros de apostas de mais de US$ 2.000 para jogadores de US$ 100 em seu site de melhor classificação. times de futebol universitárioe está 43-35 nas escolhas mais bem avaliadas durante a temporada de 2024. Ele também conquistou as quatro vitórias na primeira rodada do College Football Playoff. Quem acompanha apostas esportivas e aplicativos de apostas tem visto retornos impressionantes.

Agora, o modelo está de olho Ole Miss vs. no Gator Bowl de 2025, você pode. Vá para SportsLine agora para conferir as opções de modelos.. Aqui estão vários linhas de apostas de futebol universitário para Duke contra Ole Miss:

Diferença entre Ole Miss e Duke: Ole Miss -17,5

Ole senhorita vs. Duke acima/abaixo: 50,5 pontos

Ole Miss Money Line vs. Duque: Ole Miss -877, Duque +588

Ole Miss Escolhas vs. Duque: Veja as seleções no SportsLine

Transmissão de Ole Miss vs. tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que Ole Miss pode cobrir

Os Rebeldes estão repletos de armadores em ambos os lados da bola. Ofensivamente, Ole Miss é liderado pelo quarterback Jaxson Dart. O sinalizador sênior arremessou 3.875 jardas, 25 touchdowns e seis interceptações nesta temporada. Ele também tem sido eficaz como running back, registrando 112 corridas para 452 jardas e três touchdowns.

Ole Miss está repleto de jogadores dinâmicos que fazem a diferença na defesa. Os Rebels tinham cinco atacantes defensivos na equipe All-SEC no final da temporada, incluindo o atacante interior Walter Nolen. Nolen registrou quatro de seus 6,5 sacks em seus últimos quatro jogos e será uma perspectiva cobiçada no próximo Draft da NFL. Além disso, os Rebeldes estão 6-1 contra o spread nos últimos sete jogos contra um adversário do ACC. Veja qual time escolher aqui.

Por que Duke pode cobrir

Os Blue Devils certamente sentirão falta de Murphy como zagueiro, mas ainda têm uma dupla forte como recebedor, Jordan Moore e Eli Pancol. Moore liderou o time com 798 jardas em recepção, enquanto Pancol liderou em recepções (55) e touchdowns (9). Serão alvos confiáveis ​​​​para o quarterback Henry Belin IV, que teve mais de um mês para se aclimatar como titular neste jogo. Ole Miss também está faltando alguns jogadores de impacto, incluindo o running back Henry Parrish Jr. (joelho) e o potencial recebedor Tre Harris (virilha).

Duke também tem sido lucrativo para os apostadores durante toda a temporada. Os Blue Devils estão 5-1 contra o spread em seus últimos seis jogos e 7-1-1 ATS em seus nove confrontos anteriores quando jogam como azarões. Veja qual time escolher aqui.

Como fazer escolhas entre Duke e Ole Miss

O modelo simulou Ole Miss vs. Duke 10.000 vezes e os resultados estão disponíveis. O modelo é tendencioso para baixo no total e também gerou uma escolha de spread de pontos que acerta em mais de 50% das simulações. Você só pode ver a escolha do modelo no SportsLine.

Então, quem ganha Ole Miss vs. Duke no Gator Bowl de 2025 e qual lado do spread ganha mais de 50% das vezes? Visite SportsLine agora para ver de que lado do spread saltar, tudo a partir do modelo avançado que ultrapassa os US$ 2.000 nas opções de spread mais bem avaliadas desde o seu início.e descubra.