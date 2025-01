Primeira experiência ao longo da história, Cici Faramida: extraordinária

Yakarta, vivo – Em direção ao prazo para os participantes de Dangdut Song Copyright (LCLD) 6 – 2025 Em 31 de janeiro de 2025, o Comitê de LCLD recebeu protestos dos amantes da música Dangdut e dos compositores. O protesto entregue através da mensagem direta e da mensagem do WhatsApp ao número do comitê solicitou que o período de registro fosse estendido.

De acordo com Ridho Rhoma, chefe da competição, o comitê inicialmente agendou o fechamento da competição em 31 de janeiro de 2025. Ele acrescentou que o calendário de registro de encerramento havia sido considerado com cuidado porque afetou o cronograma de julgamento e o anúncio do vencedor. Mova -se ainda mais.

“Não podemos rejeitar o pedido de pessoas que ainda desejam participar desta competição. O pedido de extensão do tempo de registro é um sinal de que o entusiasmo dos amantes de Dangdu é extraordinário”, disse Ridho.

Até que essa notícia fosse escrita, o comitê havia recebido centenas de material de música. O tema do amor ainda domina o número de músicas que entram, seguidas de questões religiosas ou religiosas, questões socioculturais e questões políticas nacionais.

Contactado separadamente, o vice -presidente da Associação Indonésia de Música Dangdut (Pamdi), Cici Faramida, considerou que esse protesto era uma evidência da crescente força das raízes musicais de Dangdu na sociedade indonésia.

“Em sua história, é a primeira vez que a criação de músicas de Dangdut recebe protestos da comunidade. Isso é incrível”, disse Cici.

A CICI acrescentou que a extensão de tempo de registro proposta indica o número de artistas e criadores de músicas de Dangdut que têm tenacidade e querem mostrar sua qualidade nesse LCLD.

Em resposta ao protesto, o comitê finalmente decidiu estender o período de registro até fevereiro de 2025. Enquanto isso, os requisitos, os critérios de concorrência e os temas de música ainda não mudaram.

LCLD 6-2025 Lutando por prêmios em dinheiro no valor de centenas de milhões de rúpias e apresenta os juízes cruzados. A competição da Grande Final será realizada em maio de 2025 e será transmitida em uma das estações de televisão nacionais.