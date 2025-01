Primeira partida do IBL 2025, Bima Perkasa Jogja deve reconhecer o poder de Prawira Bandung

Bandung, VIVA – A equipe Bima Perkasa Jogja disputou sua primeira partida da temporada IBL 2025 visitando a sede do Prawira Bandung. O duelo entre as duas equipes foi disputado na GOR C-Tra Arena, Bandung, no domingo, 12 de janeiro de 2025.

Nessa partida, Bima Perkasa Jogja perdeu por 67-72 para Prawira Bandung. Jogando em quatro quartos, Bima Perkasa Jogja assumiu a liderança no segundo quarto com pontos 35-32.

No terceiro quarto, Bima Perkasa Jogja também estava ligeiramente à frente de Prawira Bandung por 52-51. Infelizmente, no quarto período, Prawira Bandung conseguiu virar a situação e selar a vitória.

Contra Prawira Bandung, o novo jogador de Bima Perkasa Jogja, Kierell Green, parecia dominante. Green conseguiu marcar 29 pontos, 14 rebotes, 3 bloqueios e 4 roubos de bola. Infelizmente, o bom desempenho de Green não conseguiu levar Bima Perkasa Jogja à vitória.

Enquanto isso, o técnico do Bima Perkasa Jogja, Oleh, falou sobre a partida contra o Prawira Bandung. Dizendo que a estratégia implementada pode ser muito bem executada pelos jogadores.

Acontece que, continuou Oleh, no quarto jogo os quatro jogadores perderam a concentração e isso permitiu a Prawira Bandung assumir a liderança. Dizer que esta condição será usada como avaliação para a equipe no futuro.

“O plano de jogo que foi implementado começou a ser compreendido pela equipa e desenvolvido do primeiro ao último quarto. A falta de concentração dos jogadores no último quarto foi uma grande tarefa que temos de levar para casa e temos de resolver. “. O mais breve possível.

Oleh também gostou do desempenho de Green no jogo. Esperamos que no futuro as habilidades de Green possam levar Bima Perkasa Jogja à vitória no IBL 2025.

“Não há como negar que o desempenho de Kierell Green foi extraordinário esta noite. Ele mostra sua classe em campo e traz energia para o time. “Estamos muito orgulhosos de ter um jogador como ele na equipe e esperamos inspirar os jogadores locais a terem ainda mais desempenho”, acrescentou Oleh.

Após a partida, Green disse que teve seu melhor desempenho com Bima Perkasa Jogja. No futuro, Green espera ter uma aparência ainda melhor.

“Sempre dou tudo de mim em campo. Embora os resultados não sejam os que esperávamos, mostramos que estamos todos prontos para competir. Voltaremos mais fortes no próximo jogo”, disse Green.