Primeiro baile no dia da inauguração

Donald e Melania Trump no Baile do Comandante-em-Chefe, o primeiro dos três bailes que o casal presidencial comparecerá no dia da posse.

Depois deles, o vice-presidente Jd Vance entrou acompanhado de sua esposa Usha com um vestido azul de lantejoulas, também com ombros nus.

O presidente e sua esposa seguiram para o Liberty Ball e terminaram o longo dia no Starlight Ball.

“Quero agradecer à minha linda esposa, a primeira-dama Melania”, disse Trump na Capital One Arena. O presidente agradeceu então ao seu vice, JD Vance, “um grande negociador”.

O presidente também agradece aos filhos, Donald Jr., Ivanka e Barron, por trabalharem duro para ajudá-lo a vencer. Em particular, o mais jovem, de 18 anos, reconheceu que o envolvimento de podcasters e YouTubers na campanha o ajudou a conquistar “o voto dos jovens”. O presidente os fez levantar e a multidão aplaudiu de pé.