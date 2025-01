Primeiro-ministro britânico condena “mentiras e desinformação” após ataques de Musk

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou as “mentiras e desinformação” que minam a democracia do Reino Unido e o seu historial após os contínuos ataques de Elon Musk.

Starmer foi questionado sobre a enxurrada de críticas vindas do bilionário Musk, que foi escolhido para co-liderar o “Departamento de Eficiência Governamental” do presidente eleito Trump.

O primeiro-ministro criticou Musk e os políticos conservadores britânicos que ecoaram algumas das afirmações de Musk. Ele os criticou como pessoas que “espalham mentiras e desinformação tanto quanto possível”. A Associated Press informou.

Musk, dono da plataforma social X, promoveu movimentos políticos de extrema direita no Reino Unido e na Alemanha. Criticou Starmer, convocou novas eleições no Reino Unido e expressou apoio às figuras da extrema direita no país.

Musk postou várias mensagens acusando Starmer do que ele diz ser um fracasso, como ex-diretor do Ministério Público, em processar homens que estupraram meninas.

Starmer tentou desviar as críticas de Musk e defender sua reputação como promotor, A Reuters relatou.

“Quando fui promotor-chefe por cinco anos, abordei isso de frente”, disse Starmer, acrescentando que reabriu casos que haviam sido encerrados e abriu processos contra uma rede de aliciamento. “Mudei todo o foco da acusação.”

Nas suas declarações à imprensa, Starmer argumentou que o problema mais importante não eram as publicações de Musk sobre X, mas sim os políticos do seu país que as amplificavam.

“O que os políticos estão fazendo aqui para defender a nossa democracia?” ele questionou, acrescentando que alguns conservadores estavam “muito desesperados por atenção”.

“Assim que perdermos a âncora de que a verdade importa… então estaremos em uma ladeira muito escorregadia”, disse Starmer, de acordo com a AP.

Musk continuou a postar e repassar críticas a Starmer em sua conta X na segunda-feira.

Ele respondeu aos comentários de Starmer, chamando-os de “uma coisa maluca de se dizer!” e dizer que o primeiro-ministro é “absolutamente desprezível”.

A Associated Press contribuiu.

