Primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, renuncia ao cargo

Ottawa, AO VIVO – O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, que deixará o cargo de líder do Partido Liberal no poder e de primeiro-ministro do Canadá após quase uma década no poder.

Trudeau fez o anúncio em um discurso em sua residência em Rideau Cottage, em Ottawa, após semanas de pressão crescente de dentro e de fora de seu partido.

No entanto, ele continuará a servir como primeiro-ministro até que um novo líder do partido seja eleito.

“Pretendo demitir-me do cargo de líder do partido, de primeiro-ministro, depois de o partido selecionar o seu próximo líder através de um processo robusto, nacional e competitivo”, disse Trudeau, citado pela ANews, terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

“Este país merece uma escolha real nas próximas eleições e tornou-se claro para mim que se tiver de travar uma batalha interna, não posso ser a melhor opção nessas eleições”, acrescentou.

 O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, no avião estatal Foto: Agência Okan Ozer/Anadolu via AP, Piscina

O governo minoritário de Trudeau, já profundamente impopular, sofreu um duro golpe com a demissão da ministra das Finanças, Chrystia Freeland, no mês passado, depois de os dois terem entrado em conflito sobre a política económica.

Sabe-se que as eleições gerais no Canadá devem ser realizadas até 20 de outubro de 2025.