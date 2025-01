Primeiro Ministro da Groenlândia: “Não queremos ser americanos”

O primeiro-ministro da Gronelândia opinou sobre a proposta do presidente eleito Trump de adquirir o território insular, argumentando que a nação pretende continuar a trabalhar para a independência da Dinamarca.

“Não queremos ser dinamarqueses”, disse Múte Egede ao apresentador da Fox News, Bret Baier, numa entrevista na quinta-feira. “Nós nem queremos ser americanos. “Queremos ser groenlandeses.”

Os recentes ataques de Trump ao país não foram bem recebidos pelos cidadãos ou líderes estrangeiros.

“Sempre faremos parte da OTAN. Seremos sempre um parceiro forte para os Estados Unidos”, continuou Egede. “Somos vizinhos próximos. Fomos constituídos nos últimos 80 anos. E acho que o futuro tem muito a oferecer e com o que cooperar.”

“Mas também queremos ser claros: não queremos ser americanos”, disse ele. “Não queremos fazer parte dos Estados Unidos, mas queremos uma cooperação forte com os Estados Unidos”.

O primeiro-ministro acrescentou que manter a presença militar dos EUA na região faz parte dessa cooperação.

“É uma base militar realmente importante, especialmente para todos nós no continente norte-americano, e especialmente para a sua segurança nacional, e a sua segurança nacional é a nossa segurança”, disse ele a Baier, mas esclarecendo que a região do Ártico funciona de forma um pouco diferente. .

“Estamos abertos a discutir… como defender o nosso país, o seu país, todo o Ártico, todos os países da América do Norte e todas as alianças ocidentais”, disse Egede.

Os seus comentários foram feitos poucos dias depois de o presidente eleito ter falado por telefone com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen. Na teleconferência, Frederiksen disse que a escolha acabaria por recair sobre a Groenlândia.

Nos últimos dias, Trump argumentou que possuir a ilha “é uma necessidade absoluta” e não rejeitou a ideia de recorrer à ação militar para adquiri-la. A retórica de expansão, incluindo a sugestão do presidente eleito de que os Estados Unidos anexassem o Canadá e o Canal do Panamá, provocou um debate sobre a seriedade com que o novo presidente deveria ser levado.

