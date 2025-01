Primeiro-ministro japonês entregará barcos patrulha de alta velocidade à Indonésia

Bogor, AO VIVO – O primeiro-ministro japonês, Ishiba Shigeru, disse que o seu partido entregaria um barco patrulha de alta velocidade ao governo indonésio. Esta subvenção foi uma prova clara de que ambas as partes pretendem aumentar a cooperação nos domínios da defesa e da segurança.

Isto foi afirmado pelo primeiro-ministro Ishiba Shigeru, após realizar uma reunião bilateral com o presidente indonésio Prabowo Subianto no Palácio Presidencial em Bogor, Java Ocidental, no sábado, 11 de janeiro de 2025.

“E além disso, também chegamos a um acordo para fornecer barcos patrulha de alta velocidade através assistente de segurança“, kata primeiro-ministro Ishiba Shigeru.

Reunião bilateral entre o presidente Prabowo e o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba no Palácio Bogor Foto: Assessoria de Imprensa da Secretaria Presidencial

A doação deste navio é uma garantia de relações bilaterais no domínio da segurança de ambos os lados. A Indonésia e o Japão concordaram em criar um fórum de discussão a nível de profissionais de defesa sobre garantias de segurança marítima para os dois países. Incluindo cooperação para equipamentos de defesa e transferência de tecnologia.

“Porque hoje foi realizada uma troca aberta de ideias com o Presidente Prabowo sobre uma ampla gama de áreas e assim pudemos aprofundar a relação de confiança mútua entre nós e o Sr. Prabowo”, disse ele.

Além disso, o primeiro-ministro Ishiba Shigeru disse que realizaria uma reunião de duas delegações governamentais. A reunião foi realizada pelo Ministro das Relações Exteriores e pelo Ministro da Defesa.

“Assim, concordamos em aumentar o diálogo estratégico entre os dois países”, sublinhou.