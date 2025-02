Primeiro -ministro Modi pronto para receber o Presidente Trump na Quad Leaders Summit

O primeiro -ministro Narendra Modi durante sua visita aos Estados Unidos na quinta -feira (14 de fevereiro de 2025) convidou o presidente Donald Trump para a Índia para a próxima cúpula do Quad Leaders.

Segundo o comunicado, ambos os líderes “reafirmaram o compromisso com Quad e Indo -Pacífico”. Durante as conversas, a Índia e os Estados Unidos decidiram dar um grande salto em sua ampla UNTA estratégica em várias áreas críticas, incluindo defesa, energia e tecnologia crítica. Ambas as partes também trocaram pontos de vista sobre desenvolvimentos regionais e internacionais de interesse mútuo.

O primeiro -ministro Modi foi para X e disse que teve uma reunião “excelente” com o presidente Trump e que suas conversas “acrescentarão um impulso significativo à amizade da Índia Unida!”.

O primeiro -ministro Modi e o presidente Trump lançaram ainda a empresa estratégica do Oceano Índico, um novo fórum bilateral de todo o governo para promover investimentos coordenados em conectividade e comércio econômico.

A declaração também acrescentou que os países “planejam construir novas associações multilaterais de âncora no Oceano Índico Ocidental, Oriente Médio e Indo-Pacífico para aumentar os relacionamentos, comércio e cooperação em defesa, tecnologia, energia e minerais críticos”.