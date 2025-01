Primeiro na história, um porta -aviões gigante de propriedade da Marinha Francesa entrou nas águas indonésias

Morto, vivo – Navio de guerra da Marinha francesa, Charles de Gaulle (R91) entrou nas águas da Indonésia. A chegada do navio de guerra do estado francês foi recebido pela Marinha das fileiras da Base da Marinha de Marabram (Lanal) no porto de Gili Mas, Vila de Labuan Tereng, lençol, lombok, nusa ocidental Tengara (NTB), terça -feira 28 de janeiro, 28 de janeiro, 28 de janeiro 28, 2025 ontem.

Leia também: O primeiro -ministro França chamou de Elon Musk de “ameaça democracia”

A chegada dos navios franceses pela primeira vez nas águas da Indonésia com o comandante do capitão Georges-Antoine Florentin e o comandante do comandante Jacques Mallard foi recebido pelo comandante da Lanal Mataram Coronel Laut (P) Waluyo, PJ. O governador do NTB foi representado pelo Secretário da Prov.

A chegada do porta -aviões francês que carrega uma tripulação de 1.780 pessoal nas águas da Indonésia dentro da estrutura da visita de rotina.

Leia também: A islamofobia aumenta, a mesquita na França é desenhada

Para levar em consideração, o porta -aviões Charles de Gaulle é um dos maiores e mais modernos navios de guerra do mundo. Este navio tem um comprimento de 262 metros e está equipado com várias armas sofisticadas e uma série de aviões de combate.

O comandante de Lanal Mataram, coronel Laut (P) Waluyo, em seus comentários, recebeu o capitão Georges-Antoine Florentin e o comandante Jacques Jacques Mallard Tasks, juntamente com a tripulação em Materam Nusa West Nusa Tenggara Tenggara Inverver.

Leia também: Assista a filmes franceses com um toque artístico típico no meu festival de cinema francês 2025

 Viva militar: Danlanal Mataram recebe o comandante da transportadora francesa

Ele também expressou seu mais profundo respeito pela chegada de um dos navios de guerra rurais amigáveis ​​na região pacífica de Mataram e era rica em cultura e beleza natural.

“Esperamos que, nesta visita, não apenas goste da beleza natural de Nusa Tenggara, mas também sintam a hospitalidade de nosso povo, cheios de sorrisos e calor. Esperamos que esse momento possa fortalecer os relacionamentos amigáveis ​​da marinha francesa e da Indonésia , Especialmente através da cooperação entre a Marinha dos dois países, “Danlanal disse que o coronel do mar de Mataram (P) Waluyo em sua declaração oficial recebida por Viva Military, quarta -feira, 29 de janeiro de 2025.

Ele afirmou que a chegada do porta -aviões de Charles de Gulul à Indonésia foi apontado para TNI Muhammad. Ali na manutenção e melhoria das relações diplomáticas com os países: país amigável.