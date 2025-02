Primeiro tiro de imã sul -africano gay aberto

Organização de estudiosos islâmicos no país condenou o assassinato de Muhsin Hendricks

O assassinato chocante de um imã gay do imã gay Hendricks em Gqeberhi, depois de uma viagem para servir um casamento no mesmo sexo no fim de semana, causou raiva e confusão na África do Sul.

Como os detalhes do assassinato permanecem especulativos, o Comitê da Cidade do Cabo (CTUB) fez uma declaração sólida e pública que condenou a Lei e convidou o respeito dos procedimentos legais.

Em resposta à crescente atenção da mídia, o CTUB enfatizou que, apesar das diferenças de visões religiosas ou ideológicas, a morte de Hendricks é inconstitucional e inequivocamente inaceitável.

“Podemos, sem dúvida, afirmar que seu assassinato foi inconstitucional”. O comitê declarou.

“O Islã tem e sempre terá vários entendimentos, alguns dos quais podem não aceitar outros muçulmanos. O CTUB, juntamente com a grande maioria dos muçulmanos sul -africanos, não está alinhado com as opiniões do falecido. No entanto, nenhuma crença ou diferença na opinião justifica a violência. “









A declaração foi ainda mais envolvida em uma complexa interseção de fé, identidade e gênero na sociedade, alertando contra a conexão do assassinato com o discurso político mais amplo do Islã e das questões LGBTQ+.

CTUB apontou que as discussões sobre o Islã e o sexo são frequentemente politicamente carregadas e não podem refletir os verdadeiros ensinamentos do Islã. “Precisamos ter cuidado para não relacionar essas perguntas”. Eles enfatizaram.

O comitê também aproveitou a oportunidade para repetir a condenação islâmica da violência e a importância do cumprimento do estado de direito.

“Os ensinamentos islâmicos condenam firmemente a violência, assassinato ou ações que minam a lei e desestabilizam a sociedade. Portanto, convidamos nossas comunidades a permitir que a lei investigue completamente o incidente e, através do procedimento certo, esperamos manter a paz e a ordem “” CTUB concluiu.

