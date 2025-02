Primeiros -508 portas de bancos em 2024, de novos cortes de Risiko

A redução de agências bancárias na Itália não parará, com quase metade dos municípios sem a presença de uma instituição de crédito e novos cortes que poderiam vir de Risiko nesse setor. De acordo com a FIBA ​​Foundation, que mostrou a primeira Union CILL, os bancos italianos fecharam no ano passado 508 agências, trazendo seu número total abaixo de 20 mil.

Para o secretário geral Riccardo Colombani, “os municípios desertificados estão aumentando e o processo de concentração adicional do sistema poderá em breve levar a um declínio adicional no emprego nesse setor”.

Os cortes na rede física não investiram áreas diferentes do país homogeneamente, observa o relacionamento. As regiões mais afetadas foram Valle d’Aost (- 7,5%), Úmbria (- 4,3%) e Sardenha (- 3,9%). A conta Emilia Romagna (- 0,9%), Calábria (- 0,6%) e a Ligúria é definitivamente menos pesada, onde o equilíbrio entre orifícios e fechamento não mudou.

Segundo Colombani, “as preocupações não são apenas o número de municípios abandonados que são quase metade do total, mas também seu tamanho. Traga brevemente, com a sobreposição entre a rede física nos territórios, a reduzir os custos com base em novos contadores de contadores e outras contrações no emprego nesse setor. ”

Primeiro, as ações dos bancos Chiusures aumentam a exclusão social



O fechamento das agências bancárias, em um país onde o uso do Internet Banking ainda é limitado, aumenta a exclusão social. É isso que o primeiro sindicato diz vários ramos. Para o sindicato, a Deleg’s Deleg Network reduz “o número de pessoas que não têm acesso a serviços bancários ou riscos que os perdem: existem cerca de 11 milhões, meio milhão mais de um ano atrás. Estes mais de 4,6 milhões (+ 6,5%) vivem em uma vila completamente deserta;

“Para entender o escopo real do fenômeno – enfatize o sindicato – os dados devem ser lidos em paralelo com os dados sobre a disseminação do Internet Banking, ainda modestos: na Itália, apenas 55% dos usuários usam 67,2% em relação ao diâmetro da UE”. .

“Isso fica claro que o banco de desertificação representa o acelerador de exclusão social, especialmente em cintos de população mais velhos, penalizada por habilidades digitais mais baixas (entre 65 e 74 anos de apenas 33,9% usam o Internet Banking contra o diâmetro da UE em comparação ao setor bancário contra a média da UE de 44,7%”.

