Primeiros detalhes do enredo de Toy Story 5 revelados por Tim Allen

Os primeiros detalhes do enredo para história de brinquedo 5 foram compartilhados por Tim Allen.

Allen dublou o personagem Buzz Lightyear em todos os quatro longas-metragens ambientados na franquia Toy Story da Pixar. Toy Story 5 já está em andamento e, em abril de 2024, foi anunciado que o filme seria lançado em junho de 2026.

Embora os detalhes da trama tenham sido mantidos em segredo até o momento, Allen agora deu a entender que a personagem Jessie, dublada por Joan Cusack, aparentemente terá um papel importante a desempenhar em Toy Story 5.

O que Tim Allen disse sobre Toy Story 5?

falando em Bom dia AméricaAllen disse: “Toy Story 5, já comecei, já estou no terceiro ato. É notável o que eles fizeram. Normalmente com a Pixar, eles não diziam que eu não poderia dizer nada, mas… Há muita intriga real com o Buzz. Jesse tem um grande problema e precisa de ajuda. “É muito legal.”

Allen também disse recentemente Colisor sobre o quinto filme de Toy Story: “É uma história muito, muito inteligente. Você quer fazer cinco desses? Eu realmente não acho que seja por causa do dinheiro. Tenho certeza de que eles querem que seja um sucesso, mas não foi por isso que fizeram isso. Se eles não tivessem criado um roteiro brilhante, não teriam conseguido e não teriam ligado para Tom (Hanks) e para mim. É muito inteligente. Foi muito difícil conseguir, e talvez duas horas depois eu estava fazendo Buzz. Para ser sincero, tenho muita sorte de ser Buzz Lightyear. Será divertido. Acho que ainda temos um ano. Cheguei ao terceiro ato. Faremos o terceiro ato. E então voltaremos e limparemos tudo. E então farei isso mais cinco vezes. É uma história muito boa, pessoal. “É muito bom.”

Escrito e dirigido por Andrew Stanton, Toy Story 5 será lançado nos cinemas dos EUA em 19 de junho de 2026.