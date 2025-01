Primeiros voos de deportação – Casa Branca

Aqueles que entram nos Estados Unidos ilegalmente “enfrentam as sérias conseqüências”, disse o secretário impresso do presidente Donald Trump

Agora eles começaram a pilotar centenas de imigrantes ilegais para seu país de origem após uma onda de prisão em todo o país, anunciou a secretária da Casa Branca de Karolina Leavitt na sexta -feira.

“Os voos de deportações começaram”, escreveu Leavitt em x, acrescentando que “Donald (Donald) Trump envia uma mensagem forte e clara para o mundo inteiro: se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, enfrentará as sérias conseqüências”.

Leavitt postou duas fotografias mostrando as linhas de homens guiados em aeronaves de transporte militar. De acordo com a Fox News, uma das pinturas foi tirada no Aeroporto do Exército de Biggs em Fort Bliss, em El Pas, no Texas. Ele levou 80 pessoas em Gretamal na foto da aeronave, disseram as fontes da rede.

Os vôos de deportações começaram. O presidente Trump envia uma mensagem forte e clara para o mundo inteiro: se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, enfrentará sérias conseqüências. pic.twitter.com/ctlg8mrcy1 – Caroline Leavitt (@presssec) 24 de janeiro de 2025

Os agentes de imigração e implementação aduaneira (ICE) lançaram uma série de ataques nesta semana, prenderam mais de 500 pessoas e negando 373 para remoção apenas na quinta -feira, segundo a agência.

As cidades que eles buscaram eram Boston, Nova York, Newark e São Francisco, e os agentes se concentraram na prisão de imigrantes que cometeram crimes subsequentes depois de entrar nos Estados Unidos ilegalmente, disse Ice.

O prefeito de Nowarko Ras Baraka condenou externamente um ataque de gelo ao mercado de pesca na cidade, acusando agentes de violar a Constituição dos EUA entrando em um negócio sem ordem. “Newark não ficará ocioso, enquanto as pessoas são ilegalmente aterrorizadas”. ele disse, acrescentando que ele é “Pronto e disposto a defender e proteger os direitos civis e humanos”.













Os agentes prenderam pessoas de dezenas de países, incluindo Afeganistão, Angola, Bolívia, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Senegal e Venzuela, disse. Supostamente, há uma dúzia de membros de gangues e vários agressores infantis estavam entre os detidos.

Trump prometeu liderar a campanha que, se eleito, ele lideraria “A maior cirurgia de deportação na história americana”. Em uma entrevista à MSNBC no mês passado, ele disse que começaria a deportar imigrantes ilegais que cometeram crimes nos EUA, antes de mudar para “Pessoas de criminosos.”

Pensa -se que exista entre 11 milhões e 35 milhões de imigrantes ilegais que vivem atualmente nos EUA.

Imediatamente após sua inauguração no início desta semana, Trump assinou uma série de ordens executivas destinadas a aumentar a segurança na fronteira. O presidente declarou a situação nacional de emergência na fronteira com os EUA-México, ele marcou os cartéis de drogas para organizações terroristas estrangeiras e encerrou a nacionalidade de nascimento automático de crianças nascidas de pais que não eram nacionais dos EUA nem por residentes permanentes legais.

O Pentágono enviou 1.500 soldados e fuzileiros navais para a fronteira para ajudar a construir um obstáculo e a detenção de migrantes voadores do país nesta semana, informou o comunicado de Robert Salesses na quarta -feira.

“Como comandante -chefe, não tenho maior responsabilidade do que a defesa de nosso país de ameaças e invasões, e é exatamente isso que farei”. Trump declarou durante seu discurso inaugural.