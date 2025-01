Princesa Catherine da Grã-Bretanha diz que está em remissão do câncer

Catarina, princesa de Gales, disse na terça-feira que estava “em remissão” do câncer depois que ela e seu marido, o príncipe William, visitaram o hospital especializado de Londres onde ela foi tratada.

“É um alívio estar agora em remissão e continuo focada na recuperação”, postou a princesa no Instagram, ao lado de uma foto de sua visita ao Royal Marsden Hospital.

O casal agradeceu aos funcionários e conheceu os pacientes no centro especializado em câncer que funciona em três locais da capital.

“Queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao The Royal Marsden por cuidar tão bem de mim durante o ano passado”, escreveu Catherine no Instagram.

“Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que caminharam silenciosamente ao lado de William e de mim enquanto passávamos por tudo isso.

“Não poderíamos ter pedido mais. O cuidado e os conselhos que recebemos durante meu tempo como paciente foram excepcionais”, acrescentou.

A visita ocorreu no momento em que o Palácio de Kensington anunciou que o casal havia se tornado patrono conjunto do hospital.

Como mecenas, os membros da família real apoiam mais de 3.000 organizações, como instituições de caridade e hospitais, destacando o seu trabalho através de visitas.

“Na minha nova função como patrono conjunto do The Royal Marsden, a minha esperança é que, ao apoiar a investigação inovadora e a excelência clínica, bem como promover o bem-estar dos pacientes e das suas famílias, possamos salvar muito mais vidas e transformar a experiência de todos aqueles afetada pelo câncer”, disse a princesa.

A visita foi considerada “incrivelmente comovente” para a princesa, também conhecida como Kate, que completou 43 anos na semana passada.

A futura rainha, cuja popularidade é vista como fundamental para manter a posição da realeza num Reino Unido em mudança, revelou em março passado que lhe tinha sido diagnosticado um cancro não especificado e que estava a fazer quimioterapia.

“Há muito o que esperar”

“A princesa queria fazer a viagem para mostrar a sua gratidão à incrível equipa, mas também para destacar o cuidado e tratamento líder mundial que Marsden oferece”, disse um porta-voz do Palácio de Kensington.

É a primeira vez que a família real fornece informações sobre onde Catherine foi tratada.

Em setembro, ele anunciou que havia completado o tratamento quimioterápico e estava fazendo tudo o que podia para permanecer “livre do câncer”.

Ela refletiu sobre seu diagnóstico em uma mensagem de vídeo enquanto a mostrava relaxando no campo com William, o herdeiro do trono, e seus três filhos, o príncipe George, de 11 anos, a princesa Charlotte, de nove anos, e a princesa Charlotte, de seis anos. velho príncipe anos. Luís.

“A vida como a conhecemos pode mudar num instante e tivemos que encontrar uma maneira de navegar em águas tempestuosas e caminhos desconhecidos”, disse ele, acrescentando que os nove meses anteriores foram “incrivelmente difíceis”.

Ele escreveu na terça-feira que “como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal”.

“No entanto, estou ansioso por um ano gratificante pela frente. Há muito pelo que esperar.”

O diagnóstico de Catherine veio poucas semanas depois do chefe de estado do Reino Unido, o rei Carlos III, revelar que ele também estava recebendo tratamento para câncer.

Desde então, ambos regressaram à vida pública, embora a de Catalina tenha sido mais limitada.

O Royal Marsden abriu as suas portas em 1851 como o primeiro hospital do mundo dedicado ao tratamento e investigação do cancro.