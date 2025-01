Principais notícias de 7 de janeiro de 2025

O PIB real da Índia deverá aumentar 6,4% no EF25

Espera-se que o Produto Interno Bruto (PIB) real da Índia aumente 6,4% neste exercício financeiro, acima dos 8,2% em 2023-24, disse o Gabinete Nacional de Estatísticas (NSO) nas suas primeiras estimativas antecipadas do PIB para 2024-25. O crescimento do PIB desacelerou para 6% no primeiro semestre deste ano financeiro. Estima-se também que o valor acrescentado bruto (VAB) real da economia indiana aumente 6,4%, em comparação com uma recuperação de 7,2% em 2023-24, e o crescimento do VAB agrícola aumentará para 3,8%, face aos 1,4% do ano passado.

Não há aumento de doenças respiratórias, afirma Ministério da Saúde da União; aconselha os Estados a fortalecerem a conscientização sobre o HMPV

Os estados de toda a Índia foram aconselhados a reforçar a sensibilização das massas sobre as medidas preventivas contra o metapneumovírus humano (HMPV), ao mesmo tempo que recomendam o reforço da vigilância de doenças semelhantes à gripe (ILI) e de infecções respiratórias agudas graves (SARI). A ordem foi emitida após uma reunião virtual recentemente presidida pela Secretária do Ministério da Saúde da União, Punya Salila Srivastava, com estados e territórios da União para revisar a situação atual das doenças respiratórias na Índia e o estado dos casos de HMPV após relatos da mídia sobre um aumento nos casos de HMPV na China e medidas de saúde pública para a sua gestão.

Delhi votará em 5 de fevereiro, contando até 8 de fevereiro: CCA Rajiv Kumar

As eleições para a Assembleia em Delhi serão realizadas em 5 de fevereiro e os votos serão contados em 8 de fevereiro, anunciou o comissário-chefe eleitoral, Rajiv Kumar. A última data para registrar nomeações é 17 de janeiro e o exame minucioso das nomeações será feito antes de 18 de janeiro. Os candidatos poderão retirar suas indicações até o dia 20 de janeiro.

A pressão arterial de Dallewal flutua e sua condição piorou: médicos

A condição do líder agrícola Jagjit Singh Dallewal, que está em greve de fome por tempo indeterminado há 42 dias para pressionar as reivindicações dos agricultores, “deteriorou-se” com uma queda na sua pressão arterial, disseram os médicos presentes no local do protesto. No início do dia, um painel nomeado pelo Supremo Tribunal reuniu-se com Dallewal, 70, e instou-o a procurar assistência médica. Até agora, ele se recusou a receber assistência médica oferecida pelo governo de Punjab seguindo as instruções do tribunal superior.

Acidente na mina de carvão de Assam: temem-se três mortos; Mergulhadores profundos do Exército e da Marinha destacados para resgatar mineiros presos

As equipes de resgate avistaram três corpos dentro de uma mina de carvão cheia de água no distrito de Dima Hasao, em Assam, onde nove mineiros ficaram presos por mais de 24 horas. Uma equipe combinada do Exército, Força Nacional de Resposta a Desastres, Força Estadual de Resposta a Desastres e Polícia de Assam iniciou as operações de resgate no início da manhã depois de chegar à mina em 3 Kilo, perto da fronteira do distrito com Meghalaya.

Índia e Estados Unidos fabricarão em conjunto sonobóias para a Marinha Indiana

Num desenvolvimento significativo, a Índia e os Estados Unidos anunciaram a cooperação na coprodução de sonobóias dos EUA para Consciência de Domínio Submarino (UDA) para a Marinha Indiana, uma tecnologia de ponta que permite o rastreamento de submarinos nas profundezas dos mares e oceanos. Esta é a mais recente de uma série de medidas de cooperação entre os dois países, uma vez que ambos estão cautelosos com a rápida expansão da presença naval chinesa na região do Oceano Índico.

Ministro do Interior, Amit Shah, lança ‘Bharatpol’ para ajudar a polícia internacional

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, disse que era hora de as agências de investigação indianas usarem tecnologia e técnicas modernas para prender fugitivos, ao mesmo tempo que lançavam o portal ‘Bharatpol’ para facilitar uma assistência internacional mais rápida às agências.

Prashant Kishor hospitalizado e diz que seu jejum até a morte ‘continuará’

Um dia depois de Prashant Kishor, fundador do Partido Jan Suraaj, ter sido preso por jejum “ilegal” até a morte e libertado sob fiança, descobriu-se que ele sofria de desidratação e foi hospitalizado para um exame médico completo. Os líderes do partido levaram Kishor a um centro de saúde privado em Patna em uma ambulância depois que um médico o visitou em casa e aconselhou a hospitalização.

PM Modi visitará o Sri Lanka em 2025, diz alto comissário indiano

O primeiro-ministro Narendra Modi visitará o Sri Lanka este ano, anunciou o Alto Comissariado Indiano em Colombo. No entanto, as datas ainda não foram decididas por ambas as partes. “Estamos no processo de encontrar um momento auspicioso para a visita”, disse Santosh Jha, o alto comissário indiano, aos repórteres.

Caso de estupro de 2013: Suprema Corte concede fiança provisória a Asaram por motivos médicos até 31 de março

O Supremo Tribunal concedeu fiança provisória ao deus Asaram Bapu, de 86 anos, por motivos de saúde, até ao final de março, impedindo-o de se encontrar com os seus seguidores. O autoproclamado homem-deus foi considerado culpado pelo tribunal especial POCSO em Jodhpur e condenado à prisão perpétua por estuprar uma adolescente em seu ashram. Ele está cumprindo pena de prisão perpétua na Cadeia Central de Jodhpur.

Nevoeiro denso atrasa 25 trens em Delhi

Uma espessa neblina cobriu Delhi, reduzindo a visibilidade e atrasando 25 trens. A cidade registrou temperatura mínima de 10,5 graus Celsius. “A visibilidade mínima de 150 metros em nevoeiro denso com ventos de noroeste de 11 a 13 km / h foi relatada sobre Palam entre 5h e 5h30, melhorando gradualmente para 700 metros em nevoeiro raso com ventos de oeste de 13 km / h às 8h30”, informou o Departamento Meteorológico da Índia. (IMD) disse.

Voo da Air India faz pouso de emergência após motor desligar no ar

Um voo da Air India com destino a Delhi fez um pouso de emergência depois que um de seus motores desligou no ar, disseram fontes no aeroporto. Segundo fontes, o voo 2820 decolou na tarde de domingo, por volta das 19h, do Aeroporto Internacional de Kempegowda, em Bengaluru.

Trump renova sua oferta de tornar o Canadá o 51º estado dos Estados Unidos após a renúncia de Trudeau

Horas depois da renúncia do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, renovou sua oferta de tornar o Canadá o 51º estado dos Estados Unidos. Trudeau, 53, anunciou sua renúncia na segunda-feira, quando seu Partido Liberal, no poder, o forçou a fazê-lo em meio à sua crescente impopularidade.

Inglaterra instada a boicotar a partida do Troféu dos Campeões contra o Afeganistão devido à supressão dos direitos das mulheres pelo Taleban

A Inglaterra deveria se recusar a jogar a partida de críquete do Troféu dos Campeões contra o Afeganistão no próximo mês, de acordo com uma carta assinada por mais de 160 políticos do Reino Unido. Os políticos querem que o Conselho de Críquete da Inglaterra e País de Gales se posicione contra o ataque do regime talibã aos direitos das mulheres e boicote o encontro internacional masculino de um dia contra o Afeganistão em Lahore, Paquistão, em 26 de fevereiro.