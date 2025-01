Principais notícias do dia | 19 de janeiro de 2025

Cessar-fogo em Gaza começa após quase três horas de atraso

Israel disse que uma trégua com o Hamas começou em Gaza às 09h15 GMT, quase três horas depois do inicialmente planejado, após um atraso de última hora por ordem do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O Hamas também disse no domingo que estava aguardando uma lista de 90 prisioneiros que Israel libertaria como parte de uma troca de reféns e prisioneiros no primeiro dia do cessar-fogo em Gaza. Durante o atraso, a agência de defesa civil de Gaza disse que os ataques israelenses mataram oito pessoas.

Incêndio em Maha Kumbh devido à explosão de cilindro: polícia

Um grande incêndio eclodiu na área de Maha Kumbh Mela devido à explosão de um cilindro, disse a polícia, mas não houve notícias imediatas de vítimas. “Dois cilindros explodiram no setor 19 do Maha Kumbh Mela, causando um grande incêndio nos campos. Os bombeiros estão tentando apagar o fogo”, disse Bhaskar Mishra, responsável pela delegacia de polícia de Akhara.

Felicitar a ECI pelo seu compromisso com eleições justas: PM Modi

O Primeiro-Ministro Narendra Modi elogiou a Comissão Eleitoral da Índia (ECI), dizendo que esta utilizou o poder da tecnologia para fortalecer o poder do povo e também demonstrou o seu compromisso com um processo eleitoral justo. Elogios de Modi ao órgão eleitoral em sua publicação mensal Mann Ki Baat A transmissão ocorreu antes do dia de sua fundação, 25 de janeiro, comemorado como o Dia Nacional do Eleitor, e em meio a críticas frequentes da oposição por seu suposto preconceito pró-BJP.

Chefe de Polícia de Assam, Gyanendra Pratap Singh, nomeado Diretor Geral da CRPF

O Chefe da Polícia de Assam, Gyanendra Pratap Singh, foi nomeado Diretor Geral da Força Policial da Reserva Central (CRPF), de acordo com uma ordem do Ministério do Pessoal. Singh é um oficial do Serviço de Polícia Indiano (IPS) do lote Assam-Meghalaya de 1991. O Comitê de Nomeações do Gabinete aprovou a nomeação do Sr. Singh como Diretor Geral do CRPF até a data de sua aposentadoria em 30 de novembro de 2027. , de acordo com o despacho de 18 de janeiro.

TikTok apaga nos EUA; aplicativo removido das lojas de aplicativos em destaque

O aplicativo TikTok foi removido das principais lojas de aplicativos no sábado (18 de janeiro de 2025), pouco antes de entrar em vigor uma lei federal que teria banido a popular plataforma de mídia social. Até às 22h50 EST, o aplicativo não foi encontrado nas lojas de aplicativos da Apple e do Google, que estão proibidos de oferecer a plataforma sob uma lei que exigia que a controladora da TikTok, com sede na China, vendesse a plataforma ou a ByteDance. um processo nos EUA. proibição.

Caso de estupro e homicídio do médico RG Kar: Tenho três filhas, posso sentir a angústia da mãe da vítima, diz a mãe de Sanjay Roy

A mãe de Sanjay Roy, condenada pelo estupro e assassinato do médico do RG Kar Medical College e do Hospital, disse no domingo (19 de janeiro de 2025) que se seu filho for culpado ele deveria receber a punição que merece, mesmo que isso signifique enforcamento . Ela disse que “chorará sozinha”, mas aceitará seu castigo como destino.

O Orçamento da União deve eliminar o ‘raid Raj e o terrorismo fiscal’, diz o Congresso

O Congresso alegou que as “políticas retrógradas” do governo Modi quebraram a confiança dos investidores na Índia e transformaram “a facilidade de fazer negócios em desconforto para fazer negócios”. O próximo orçamento deve eliminar o “raid raj e o terrorismo fiscal” para resolver este problema, disse o partido da oposição.

Saif Ali Khan está se recuperando bem e deve receber alta em dois ou três dias, dizem os médicos

O ator de Bollywood Saif Ali Khan, que foi atacado por um intruso em sua casa em Mumbai, está se recuperando bem e deverá receber alta em dois a três dias, disseram os médicos. O ator de 54 anos sofreu múltiplas facadas, inclusive no pescoço e perto da coluna, em um ataque brutal em sua casa em Bandra na madrugada de quinta-feira (16 de janeiro de 2025). Ele foi levado às pressas para o Hospital Lilavati, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência.

Dhananjay Munde não está na lista de ministros guardiões, Ajit Pawar o substitui em Beed

O líder do PCN e Ministro de Alimentos e Suprimentos Civis, Dhananjay Munde, que foi ministro da guarda do distrito de Beed no governo anterior, foi substituído por Ajit Pawar, de acordo com a lista de ministros da guarda divulgada pelo governo de Maharashtra no sábado (19 de janeiro de 2025). Pawar cuidará dos assuntos em Beed, além de seu distrito natal, Pune.

121 agricultores morreram rapidamente depois que Dallewal recebeu ajuda médica

Um grupo de 121 agricultores, que jejuaram até à morte no local de protesto de Khanauri em solidariedade com o líder agrícola Jagjit Singh Dallewal, encerrou a greve por tempo indeterminado depois de ele ter recebido assistência médica. Dallewal (70), que recusou qualquer ajuda desde que jejuou até a morte em 26 de novembro, concordou no sábado (18 de janeiro de 2025) em receber assistência médica após o convite do Centro para negociações em 14 de novembro de fevereiro para discutir as demandas dos agricultores.

Trump quer visitar a China, falou sobre possível viagem à Índia: relatório

O presidente eleito, Donald Trump, quer viajar para a China depois de assumir o cargo, como parte do seu esforço para aprofundar as relações com Pequim, e também conversou com conselheiros sobre uma visita à Índia, segundo uma reportagem da mídia. Trump, que chegou ao Aeroporto Internacional de Dulles num avião especial juntamente com a primeira-dama Melania e o seu filho Barron, ameaçou durante a sua campanha eleitoral impor tarifas adicionais à China.

Milhares protestam em Washington DC contra Donald Trump antes da posse

Milhares de pessoas reuniram-se em Washington para protestar contra as políticas de Donald Trump antes da sua tomada de posse como 47º Presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro. Trump, 78 anos, sucede Joe Biden, 82 anos, na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) como o novo ocupante da Casa Branca. Uma coligação de organizações sem fins lucrativos, incluindo a Sakhi para os Sobreviventes do Sul da Ásia, sob a bandeira da Marcha Popular, realizou aqui um comício para protestar contra as políticas de Trump.

Primeiro teste PAK vs WI: Sajid Khan é o mentor da enfática vitória de 127 corridas do Paquistão contra as Índias Ocidentais

O off-spinner Sajid Khan planejou a enfática vitória do Paquistão em 127 corridas contra as Índias Ocidentais com um lançamento de nove postigos no primeiro teste. Khan seguiu seu lance de quatro postigos nas primeiras entradas com 5-50, enquanto as Índias Ocidentais foram eliminadas por 123 corridas no segundo over, depois de estabelecer uma meta de 251 corridas em um campo giratório. Alick Athanaze, jogando apenas sua 12ª partida de teste, acertou 55 bolas em 68 bolas antes de se tornar a quinta vítima de Khan com a inexperiente resistência das Índias Ocidentais desistindo na segunda sessão do Dia 3.