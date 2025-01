Principais notícias do dia | 8 de janeiro de 2025

Caso Elgar Parishad-Maoísta: Tribunal Superior de Bombaim concede fiança a Rona Wilson e Sudhir Dhawale

O Tribunal Superior de Bombaim concedeu fiança na quarta-feira (8 de janeiro de 2025) à pesquisadora Rona Wilson e ao ativista Sudhir Dhawale, ambos presos em 2018 no caso de ligações Elgar Parishad-Maoístas. Uma bancada da divisão composta pelos juízes AS Gadkari e Kamal Khata tomou nota da sua longa prisão e do facto de que o julgamento não deverá terminar em breve.

Linha ‘Sheesh Mahal’: Saurabh Bharadwaj e Sanjay Singh da AAP foram impedidos de entrar no bangalô de Delhi CM

Os líderes do Partido Aam Aadmi (AAP), Sanjay Singh e Saurabh Bhardawaj, foram na quarta-feira (8 de janeiro de 2025) impedidos de entrar na residência oficial do ministro-chefe de Delhi, para a qual convidaram a mídia para visitá-los em uma tentativa de contra-atacar. as provocações de “Sheesh Mahal” A polícia ergueu barricadas e posicionou pessoal em frente ao bangalô número 6 da Flagstaff Road, impedindo que os líderes da AAP entrassem no local. locais.

Resgate na mina de carvão de Assam: Marinha Indiana implantada com equipamento especializado

A equipe da Marinha Indiana está totalmente equipada e carrega equipamentos especializados, como equipamentos de mergulho profundo e veículos subaquáticos operados remotamente (ROV) para operações de busca e resgate em Umrangso, em Assam. Um corpo foi recuperado e oito mineiros ainda estão presos na mina de carvão inundada de 3 quilos, Umrangso, em Dima Hasao. A equipe de resgate inclui mergulhadores altamente treinados, especialistas em recuperação em águas profundas e ROVs subaquáticos para busca e resgate.

O homem preso no caso de agressão sexual da Universidade Anna não é membro do DMK, mas simpatizante do partido, diz TN CM Stalin

A Polícia de Tamil Nadu não mostrará piedade nem poupará ninguém se mais pessoas forem encontradas envolvidas na agressão sexual de uma estudante da Universidade Anna, disse o ministro-chefe MK Stalin na Assembleia na quarta-feira (8 de janeiro de 2025). Ele acrescentou que o homem preso no caso de agressão sexual “não era membro do DMK, mas simpatizante do partido”. “Seja quem for, a polícia não terá piedade deles e iniciará uma ação forte”, disse Stalin na Câmara. A ficha de acusação do caso será submetida ao tribunal no prazo de 60 dias e isso garantirá que o arguido receba a pena mais elevada, disse ele.

Sharad Pawar não dará as mãos a Ajit para apoiar o BJP: principais fontes do NCP (SP)

“Sharad Pawar não dará as mãos a Ajit Pawar para apoiar o BJP”, disseram fontes importantes do NCP SP. O hindu na quarta-feira (8 de janeiro de 2025), em meio a especulações sobre se o líder estenderá seu apoio à Aliança Democrática Nacional (NDA). “Embora Ajit Pawar tenha tentado dividir o nosso partido, o presidente do estado do PCN disse recentemente a sete dos nossos oito deputados do Lok Sabha que deveriam isolar a dupla pai-filha e dar as mãos a Ajit Pawar. Mas não se trata de uma maior divisão no nosso partido. Não há dúvida de que os deputados apoiarão Ajit Pawar”, disse uma fonte sênior ciente de todos os desenvolvimentos. O hindu.

Cinco dos oito seguranças mortos na explosão de IED em Bijapur eram ex-naxalitas

Dos oito agentes de segurança que perderam a vida numa explosão maoísta no distrito de Bijapur, em Chhattisgarh, na segunda-feira (6 de janeiro de 2025), cinco aderiram à força policial depois de abandonarem o naxalismo, disse um alto funcionário. O chefe de polícia Budhram Korsa, os policiais Dumma Markam, Pandaru Ram, Baman Sodhi, todos pertencentes à Guarda da Reserva Distrital (DRG), e o policial Somdu Vetti dos Bastar Fighters eram anteriormente ativos como naxalitas e se juntaram à polícia depois de se renderem, Inspetor Geral de A polícia (campo Bastar) disse a Sundarraj P. PTI.

No que diz respeito à lei de nomeações CEC/CE, a batalha jurídica é entre a opinião dos tribunais e o poder legislativo: SC

A aposentadoria do Comissário Eleitoral Chefe Rajiv Kumar em fevereiro mais uma vez destacou perante a Suprema Corte na quarta-feira (8 de janeiro de 2025) a necessidade de agilizar uma decisão sobre a legalidade de uma nova lei que trata da nomeação de comissários eleitorais e que dá ao governo central um papel dominante.

A irmã de Sam Altman o acusa de abuso sexual e financeiro; “falso”, diz CEO da OpenAI

O CEO da OpenAI, Sam Altman, negou as acusações de que abusou sexualmente de sua irmã, chamando todas as acusações de abuso contra ele e sua família de “falsas” e alegando que seu irmão estava enfrentando problemas de saúde mental. Altman postou uma nota na plataforma de mídia social X em 8 de janeiro, explicando que estava respondendo a uma ação judicial que sua irmã havia movido contra ele.

V. Narayanan, que assumirá como presidente da ISRO, chama sua nova posição de “uma enorme responsabilidade”

V. Narayanan, um importante especialista em propulsão de foguetes e naves espaciais, sucederá S. Somanath como o próximo presidente da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), num momento em que o setor espacial da Índia está em reformas e a agência espacial nacional tem grandes projetos planejados, incluindo o voo espacial tripulado Gaganyaan, a missão Chandrayaan-4 e o desenvolvimento da estação espacial própria do país.

Congressista dos EUA contesta decisão do governo Biden de investigar Gautam Adani

Desafiando a decisão da administração Biden de investigar as atividades do bilionário Gautam Adani, um influente legislador republicano nos Estados Unidos disse que tais ações direcionadas correm o risco de danificar alianças críticas com parceiros importantes. Numa carta com palavras fortes ao procurador-geral dos EUA, Merrick B. Garland, o congressista Lance Gooden, membro do Comité Judiciário da Câmara, também perguntou: “O que farão os Estados Unidos se a Índia se recusar a cumprir um pedido de extradição?”

Repórter de TV israelense que perdeu a capacidade de falar com clareza busca ajuda da IA ​​para retornar ao ar

Quando um renomado jornalista da televisão israelense perdeu a capacidade de falar claramente devido à esclerose lateral amiotrófica (ELA), ele pensou que sua carreira poderia ter acabado. Mas agora, usando um software de inteligência artificial que pode recriar sua famosa voz rouca, Moshe Nussbaum (conhecido por gerações de telespectadores simplesmente como “Nussi”) está de volta.

6 mulheres inéditas na Comissão de Atletas da AFI; Neeraj entre 3 membros masculinos

O grande salto em distância Anju Bobby George foi na quarta-feira (8 de janeiro de 2025) nomeado presidente da comissão de nove atletas da Federação de Atletismo da Índia, que inclui seis mulheres, sendo o astro do lançamento de dardo Neeraj Chopra seu membro masculino mais proeminente. As outras mulheres no novo painel são a corredora Jyotirmoyee Sikdar, a lançadora de disco Krishna Poonia, a corredora MD Valsamma, a corredora Sudha Singh e a corredora Sunita Rani. George, vencedor do bronze no campeonato mundial de 2003, também é vice-presidente sênior da AFI.

Jasprit Bumrah permanece em primeiro lugar nas classificações do teste ICC

O líder do ritmo da Índia, Jasprit Bumrah, continuou a reinar no topo das paradas dos arremessadores com uma melhor classificação da carreira de 908 no último ICC Test Rankings, divulgado na quarta-feira (8 de janeiro de 2025). Bumrah, que fez história antes do quinto e último teste contra a Austrália ao registrar a classificação ICC mais alta de todos os tempos para um lançador indiano com 907, melhorou essa contagem em um ponto depois de conseguir dois postigos nos primeiros saldos no SCG.