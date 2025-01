Principal assessor do acusado presidente sul-coreano pede aos investigadores que parem os esforços de detenção

Um ônibus está estacionado na entrada da residência oficial do acusado presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol para evitar qualquer tentativa do Departamento de Investigação de Corrupção de altos funcionários de prendê-lo, em Seul, Coreia do Sul, em 13 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: Reuters

O principal conselheiro do presidente acusado, Yoon Suk Yeol, implorou às autoridades na terça-feira (14 de janeiro de 2025) que abandonassem os esforços para detê-lo devido à imposição da lei marcial no mês passado, enquanto as autoridades preparavam uma segunda tentativa de detê-lo.

Na sua declaração, o Chefe do Gabinete Presidencial, Chung Jin-suk, disse que Yoon poderia ser interrogado num “terceiro local” ou na sua residência e alegou que a agência anti-corrupção e a polícia estavam a tentar arrastá-lo para fora como se ele fosse um membro. de um “cartel de drogas sul-americano”.

No entanto, Yoon Kab-keun, um dos advogados do presidente, disse que Chung emitiu a mensagem sem consultá-los e que a equipa jurídica não tem planos imediatos de disponibilizar o presidente aos investigadores para interrogatório.

Yoon Suk Yeol não sai de sua residência oficial em Seul há semanas, e o serviço de segurança presidencial impediu dezenas de investigadores de deterem Yoon após um impasse de quase seis horas em 3 de janeiro.

O Gabinete de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários e a polícia prometeram medidas mais fortes para deter o Sr. Yoon enquanto investigam em conjunto se a sua breve declaração de lei marcial em 3 de dezembro equivalia a uma tentativa de rebelião. A Agência Nacional de Polícia convocou várias reuniões de comandantes de campo em Seul e na província vizinha de Gyeonggi nos últimos dias para planear esforços de detenção, e o tamanho dessas forças alimentou especulações de que mais de mil oficiais poderiam ser destacados numa possível operação de vários dias. A agência e a polícia alertaram abertamente que os guarda-costas presidenciais que obstruíssem a execução da ordem poderiam ser presos no local.

A agência anti-corrupção e a polícia não confirmaram quando regressarão à residência presidencial, que foi fortificada com arame farpado e filas de veículos bloqueando as estradas. Mas Chung disse entender que o “Dia D” seria quarta-feira, sem especificar quais informações ele tinha.

A agência anticorrupção e autoridades policiais se reuniram com representantes do serviço de segurança presidencial na manhã de terça-feira para conversas não especificadas sobre os esforços para executar o mandado de prisão de Yoon, disse a agência. Não ficou imediatamente claro se algum acordo foi alcançado.

O líder interino do país, o vice-primeiro-ministro Choi Sang-mok, expressou na segunda-feira preocupação com possíveis confrontos entre as autoridades e o serviço de segurança presidencial, que, apesar de uma ordem judicial para a prisão de Yoon, insistiu que é obrigado a proteger o presidente.

A agência anticorrupção e a polícia “concluíram os preparativos para um cerco”, disse Chung. “Eles estão prontos para derrubar os muros a qualquer momento e algemar o presidente Yoon Suk-yeol, que permanece isolado na sua residência em Hannam-dong, e removê-lo à força”, acrescentou, acusando os investigadores de tentarem humilhar o presidente.

“Milhares de cidadãos ficam acordados a noite toda em frente à residência presidencial, jurando proteger o presidente. Se eclodisse um conflito entre a polícia e os cidadãos, uma tragédia inimaginável poderia ocorrer.”

Nas últimas duas semanas, milhares de apoiantes anti-Yoon e pró-Yoon reuniram-se diariamente em comícios rivais perto do escritório de Yoon em Seul, antecipando outra tentativa de prisão. Os advogados de Yoon alegaram que imagens dele sendo arrastado algemado poderiam desencadear uma enorme reação por parte de seus apoiadores e desencadear uma “guerra civil” em um país profundamente dividido em termos ideológicos e geracionais.

Yoon declarou brevemente a lei marcial e enviou tropas para cercar a Assembleia Nacional em 3 de dezembro, o que durou apenas algumas horas até que os legisladores conseguissem superar o bloqueio e votar pelo levantamento da medida.

Os seus poderes presidenciais foram suspensos quando a Assembleia dominada pela oposição votou pela sua destituição em 14 de Dezembro e acusou-o de rebelião. O seu destino agora depende do Tribunal Constitucional, que começou a deliberar sobre a destituição formal de Yoon do cargo ou a rejeição das acusações e a sua reintegração.