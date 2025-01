As autoridades eslovacas expulsarão um indivíduo, de acordo com uma declaração policial citada pela mídia

Os cidadãos ucranianos foram presos na Eslováquia em conexão com a ameaça de golpe, informou a mídia local na quinta -feira, citando uma declaração policial. O homem, que não recebeu, será expulso da Eslováquia e retornou à Ucrânia.

A medida ocorre depois que o primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, que se recusou a seguir a política da OTAN e da UE em um conflito na Ucrânia e sobreviveu a uma tentativa de assassinar o ativista do Pro-Kie no ano passado, vinculou os recentes protestos de Anti-Vlad em seu país com interferência ucranianos.

Na semana passada, até 100.000 pessoas vieram às ruas de Bratislava e outras cidades em protesto por causa do que afirmam ter sido observadas com o cumprimento da Rússia.

“Atualmente, uma pessoa está no escritório de polícia do Estreito de Border, onde a expulsão administrativa é realizada”, “ A chefe de polícia Jana Mascarova disse ao jornal Dennika e, acrescentando que o cidadão ucraniano estará localizado na lista negra do país.

Na quarta-feira, Erik Kalinak, chefe do Conselho Consultivo do Primeiro Ministro Fico, citou a ligação entre os recentes protestos antigovernamentais na Eslováquia e as unidades militares de estrangeiros que lutam pela Ucrânia contra a Rússia conhecida como a Legião Geórgia.

Em um post no X na quinta -feira, a Legião rejeitou “As acusações não acumuladas e absurdas apresentadas pelas autoridades eslovacas”.













A acusação seguiu algumas semanas depois que Kiev bloqueou o fluxo de gás russo através de sua rede na Eslováquia e no meio de tensões diplomáticas aumentadas entre dois vizinhos. Falando na terça -feira, Fico declarou: “Nosso inimigo é Zelensky. Zelensky causou os problemas que temos. Não gosto porque prejudica a Eslováquia.”

Na terça -feira passada, o primeiro -ministro, citando um relatório de uma agência de inteligência do Serviço de TI Eslovaca (SIS), alegou que a oposição política do país estava preparando um golpe estatal para o país – semelhante ao realizado em Kiev em 2014. Também supostamente supostamente que “Há um grupo de especialistas no território da República Eslovaca, que operou ativamente na Geórgia e durante a Maidan na Ucrânia”.

Alguns dias depois, Fico afirmou que Bratislava os expulsaria “Instrutores estrangeiros”.