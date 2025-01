Pritzker sobre operações de imigração: “Precisamos nos livrar dos criminosos violentos, e não dos residentes ‘cumpridores da lei’”

O governador de Illinois, JB Pritzker (D), disse que está ansioso para cooperar com as autoridades federais de imigração para “se livrar” dos criminosos, mas questionou a base para atingir os residentes “cumpridores da lei” inseridos nas comunidades.

“Deixe-me começar por deixar claro que quando falamos de criminosos violentos que foram condenados e que não têm documentos, não os queremos no nosso estado. Queremos que eles saiam do país. Esperamos que sejam deportados e, se é isso que estão percebendo, somos todos a favor”, disse Pritzker em entrevista ao programa “State of the Union” da CNN.

“Eles aparecem com uma ordem judicial, e vamos entregar as pessoas que estão nas nossas cadeias, que estão nas nossas cadeias, que se enquadram nessa descrição”, acrescentou.

Pritzker disse, no entanto, que “é bastante perturbador” para ele que as autoridades tenham indicado que “irão atrás de pessoas que cumprem a lei, que têm empregos, que têm famílias aqui, que podem estar aqui há uma ou duas décadas”. décadas.”, e muitas vezes eles são nossos vizinhos e nossos amigos.”

Pritzker disse que a melhor abordagem seria fornecer um caminho para a cidadania para essas pessoas.

“Por que estamos indo atrás deles?” Ele continuou. “Estas não são pessoas que estão a causar problemas no nosso país, e o que precisamos é de um caminho para a cidadania para elas”.

“Precisamos garantir nossa vantagem. “Precisamos nos livrar dos criminosos violentos, mas também precisamos proteger as pessoas, pelo menos os residentes de Illinois e de todo o país, que estão apenas fazendo o que esperamos que os imigrantes façam”, acrescentou.

A entrevista ocorre no momento em que as autoridades de imigração preparam operações de imigração visando mais de duas dezenas de cidades, incluindo Chicago.

