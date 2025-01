Priyanka Chopra compartilha vídeo sobre o incêndio em Los Angeles

O mais destrutivo, o Incêndio Palisades, está a espalhar-se rapidamente por Los Angeles, com casas destruídas e estradas principais fechadas. A atriz Priyanka Chopra, que mora em Los Angeles, reagiu ao incidente e expressou preocupação com a segurança dos moradores.

Na quarta-feira (8 de janeiro de 205), Priyanka compartilhou um vislumbre do incêndio no Instagram Story e escreveu: “Meus pensamentos estão com todos os afetados. Espero que todos possamos ficar seguros esta noite.”

Ele também postou outro vídeo em sua história no Instagram. O vídeo mostra que o incêndio em Palisades, em Los Angeles, queimou milhares de hectares e destruiu casas. Dezenas de milhares de residentes no sul da Califórnia foram forçados a evacuar devido a uma série de incêndios florestais em rápida evolução na região, informou a CNN. As autoridades estão a lutar para gerir a situação, com evacuações generalizadas e declarações de emergência.

O incêndio descontrolado em Palisades, que queimou mais de 2.900 acres, queima quase cinco campos de futebol por minuto. Isso gerou uma declaração de emergência das autoridades de Los Angeles, que alertaram que o pior ainda está por vir, já que ventos “semelhantes a um tornado” complicam os esforços de combate a incêndios.

À medida que o fogo se aproximava das principais estradas, incluindo a Sunset Boulevard, os bombeiros disseram a muitos motoristas para abandonarem os seus veículos e fugirem.

À medida que os bombeiros continuavam a combater estes incêndios, a situação piorou durante a noite.

Próximos projetos de Priyanka

Enquanto isso, na frente de trabalho, Priyanka será vista na segunda temporada da série ‘Citadel’, dirigida pelos irmãos Russo.

Além disso, ele estrelará o próximo thriller de ação ‘Heads of State’ ao lado de John Cena e Idris Elba, e também aparecerá no drama de época ‘The Bluff’, que conta a história de um ex-pirata interpretado por Priyanka. .