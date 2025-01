Priyanka Gandhi visita a família de vítima de ataque tigre em Wayanad

O líder do Congresso e o vice de Wayanad, Priyanka Gandhi Vadra, na terça -feira (28 de janeiro de 2025) visitou a família feminina que foi morta por uma tigre na semana passada neste distrito de alto ranking em Kerala.

A sra. Vadra, também secretária geral do Congresso, chegou ao aeroporto de Kannur e depois viajou para Wayanad por estrada, disse uma fonte do partido.

Ele chegou à casa de Radha, que foi morta por um tigre quando estava coletando grãos de café na fazenda Priyadarshini, na vila de Mananthavady, aqui em 24 de janeiro, por volta das 13h15 e conduziu a família da vítima.

O ‘homem -edor’ do tigre que matou Radha foi encontrado morto em Wayanad na segunda-feira e uma necropsia no animal revelou a presença dos cabelos da vítima, o vestido e alguns brincos no estômago, disseram autoridades da floresta.

O vice de Wayanad também visitará a família de NM Vijayan, ex -transportadora do escritório do distrito de Fiesta, que, junto com seu filho, morreu por suicídio.

Vijayan, setenta e oito, que era o tesoureiro do Congresso do Distrito de Wayanad (DCC), e seu filho de 38 anos, Jijesh, morreu no Hospital da Faculdade de Medicina do Governo de Kozhikode em 27 de dezembro de 2024, depois de tentar suicídio.

O incidente causou uma controvérsia política, com o CPI governante (M) em Kerala alegando que um golpe bancário cooperativo que envolve o Congresso do MLA Balakrishnan levou a dupla a tomar medidas tão drásticas.

Os líderes proeminentes do Congresso no distrito, incluindo o Sr. Balakrishnan e o presidente da Wayanad DCC, ND Appachan, foram, a partir de então, presos em relação ao caso e libertados sob fiança, uma vez que obtiveram um vínculo antecipado do Tribunal .

Depois de visitar a família de Vijayan, a sra. Vadra comemora uma reunião na escola à tarde, disse a fonte.