Probabilidades de Arizona State x Texas, linha: escolhas do playoff de futebol universitário de 2025, previsões do modelo Peach Bowl

O Arizona State Sun Devils, quarto colocado, enfrentará o Texas Longhorns, quinto colocado, no Peach Bowl de 2025, como parte das quartas de final do College Football Playoff, na quarta-feira. Os Sun Devils ficaram em 12º lugar na classificação final do College Football Playoff, mas ficaram em quarto lugar como campeões dos 12 grandes, enquanto os Longhorns ficaram em 3º lugar, mas ficaram em quinto lugar depois de perder o campeonato SEC contra a Geórgia. O Arizona State teve 11-2 na temporada e também 11-2 contra o spread, enquanto o Texas está 12-2 no geral e 8-6 contra o spread.

O pontapé inicial está agendado para 13h ET de quarta-feira, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Depois de abrir em -14,5, os Longhorns são agora favoritos com 13,5 pontos nas últimas probabilidades Texas vs. Arizona State via consenso SportsLine, enquanto o over/under é de 51,5 pontos, meio ponto a menos que o primeiro jogo. Antes de escolher entre o estado do Arizona e o Texas, você vai querer Veja as previsões do modelo para o futebol universitário na SportsLine.

Diferença entre o estado do Arizona e do Texas: Texas -13,5

Estado do Arizona vs. Texas mais/menos: 51,5 pontos

Linha monetária do estado do Arizona x Texas: Texas -541, estado do Arizona +399

Por que o estado do Arizona pode cobrir

Escolhido para terminar em último pela mídia em sua primeira temporada no Big 12, o Arizona State tem sido uma das maiores surpresas do futebol universitário em toda a temporada e o superstar running back Cam Skattebo é um grande motivo. Depois de produzir mais de 1.000 jardas em scrimmage e marcar 10 vezes para os Sun Devils no ano passado, Skattebo voltou como o ponto focal do ataque de Kenny Dillingham em 2024 e correu para 1.568 jardas e 19 touchdowns, ao mesmo tempo que pegou 37 passes para 506 jardas e mais três. pontuações. .

Ele terminou em quinto lugar na votação do Troféu Heisman e deu o seu melhor na reta final, correndo por pelo menos 147 jardas e contabilizando três touchdowns em quatro de suas últimas cinco partidas. O Arizona State também teve uma margem de rotatividade de +14, já que os esforços do quarterback Sam Leavitt para cuidar da bola e controlar a posse de bola permitiram aos Sun Devils cobrir o déficit em seus últimos seis jogos. Veja qual time escolher aqui.

Por que o Texas pode cobrir

Depois de sofrer uma segunda derrota da temporada para a Geórgia no SEC Championship Game, o Texas se recuperou para obter uma vitória confortável por 38-24 sobre Clemson na primeira rodada do College Football Playoff. Os Longhorns dominaram a linha de scrimmage naquele confronto, com Tre Wisner e Jaydon Blue correndo por pelo menos 100 jardas e dois touchdowns, enquanto Clemson teve apenas 76 jardas corridas.

O Texas espera seguir um plano semelhante contra o Arizona State, com os Longhorns mantendo quatro de seus últimos cinco oponentes abaixo de 100 jardas corridas. Enquanto isso, o quarterback Quinn Ewers será solicitado a evitar erros caros depois de lançar quatro interceptações em suas últimas três partidas. Espere que o Texas se apoie fortemente em Wisner e Blue mais uma vez para evitar que Ewers sinta a pressão de colocar janelas apertadas na terceira e longa. O Texas também deve receber o astro Isaiah Bond (tornozelo) de volta, depois de perder a abertura dos playoffs contra Clemson. Veja qual time escolher aqui.

