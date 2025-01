Probabilidades de Notre Dame x Geórgia: escolhas dos playoffs do futebol universitário de 2025, previsão do Sugar Bowl de um modelo comprovado

O sétimo colocado Notre Dame Fighting Irish enfrentará o segundo colocado Georgia Bulldogs nas quartas de final do College Football Playoff no Sugar Bowl de 2025 na quinta-feira, um dia depois do originalmente programado devido ao ataque à Bourbon Street no Ano Novo. Os Fighting Irish (12-1), que venceram 10 vitórias consecutivas, estão 5-0 contra os 25 melhores times da Associated Press nesta temporada. Os Bulldogs (11-2), que derrotaram o Texas por 22-19 na prorrogação para vencer o Campeonato SEC, estão 4-2 contra adversários classificados este ano. Notre Dame ficará sem pelo menos 11 jogadores devido a lesão ou ao portal de transferência, enquanto Georgia ficará sem pelo menos nove jogadores, incluindo o quarterback titular Carson Beck, que passou por uma cirurgia no cotovelo e se declarou eliminado do Draft da NFL.

O pontapé inicial do Caesars Superdome em Nova Orleans está agendado para as 16h00 horário do leste dos EUA. Depois que a Geórgia abriu como favorita, os irlandeses são agora favoritos com 1 ponto no último Notre Dame vs. Geórgia, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 45,5, um ponto a mais que o primeiro jogo. Antes de fazer qualquer escolha entre Notre Dame e Geórgia, confira as previsões do futebol universitário no modelo de projeção SportsLine.

Diferença entre Notre Dame e Geórgia: Notre Dame -1

Notre Dame vs. Geórgia mais/menos: 45,5 pontos

Notre Dame vs. Linha financeira da Geórgia: Notre Dame -112, Geórgia -108

ND: Os Fighting Irish cobriram a diferença em 12 dos últimos 14 jogos (+9,80 unidades)

GA: Os Bulldogs superaram o total de jogos nos últimos cinco jogos como mandante (+5,00 unidades)

Por que a Geórgia pode cobrir

Com Beck afastado, os Bulldogs recorrerão a Gunner Stockton, o 7º quarterback no ranking da 247Sports ‘Class of 2022, como quarterback, bem como outras opções ofensivas, incluindo os running backs Nate Frazier e Trevor Etienne. Frazier, um calouro, liderou os Bulldogs na corrida com 129 corridas para 634 jardas (média de 4,9) e oito touchdowns. Ele havia perdido três jogos devido a uma lesão na costela, mas voltou no SEC Championship Game para carregar seis vezes para 47 jardas contra o Texas. Ele carregou 21 vezes para 136 jardas (média de 6,5) e três touchdowns na vitória por 59-21 sobre Massachusetts em 23 de novembro.

Etienne, um júnior, carregou 111 vezes para 571 jardas (média de 5,1) e nove touchdowns. Ele também pegou 28 passes para 168 jardas (média de 6,0), incluindo 14 passes longos. Na vitória do título da SEC sobre o Texas, ele correu 16 vezes para 94 jardas (média de 5,9) e dois touchdowns. Em uma vitória por 30-15 sobre os Longhorns em 19 de outubro, ele carregou 19 vezes para 87 jardas (média de 4,6) e três touchdowns. Veja qual time escolher aqui.

Por que Notre Dame pode cobrir

O quarterback Riley Leonard dirige o Fighting Irish. Na temporada, ele completou 217 de 325 passes (66,8%) para 2.293 jardas e 17 touchdowns com seis interceptações e um rating de 139,6. Na vitória por 27 a 17 sobre o Indiana no primeiro round, ele completou 23 de 32 passes (71,9%) para 201 jardas e um touchdown com uma interceptação. Ele também carregou 11 vezes para 30 jardas e um touchdown. Em uma vitória por 49-7 sobre Stanford em 12 de outubro, ele completou 16 de 22 passes (72,7%) para 229 jardas e três touchdowns, enquanto correu seis vezes para 31 jardas e um placar.

Jeremiyah Love liderou o jogo corrido nesta temporada, marcando 142 vezes para 1.057 jardas (média de 7,4) e 16 touchdowns, incluindo uma distância de 98 jardas. Ele carregou oito vezes para 108 jardas (média de 13,5) e um touchdown na vitória no primeiro round sobre o Indiana. Ele atingiu 100 jardas ou mais em três dos últimos quatro jogos do Notre Dame. Na vitória por 35-14 sobre o Virginia, ele correu 16 vezes para 137 jardas (média de 8,6) e dois touchdowns. Veja qual time escolher aqui.

