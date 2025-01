Probabilidades e previsões do playoff de futebol universitário de 2024: Penn State vs. Boise State escolhido por especialista com sequência de 15-2

O sexto colocado Penn State Nittany Lions enfrentará o terceiro colocado Boise State Broncos nas quartas de final do College Football Playoff no 2024 Fiesta Bowl na noite de terça-feira. O vencedor do jogo enfrentará o vencedor da sétima colocada Notre Dame e da segunda colocada Geórgia nas semifinais. O Nittany Lions (12-2), vindo de uma vitória por 38-10 sobre o SMU na primeira rodada dos playoffs, está empatado em segundo lugar com o Indiana no Big Ten. Os Broncos (12-1), que derrotaram o UNLV por 21-7 no Mountain West Championship, estão 1-1 contra adversários classificados este ano. Penn State ficará sem pelo menos sete jogadores devido a lesões ou ao portal de transferência, enquanto Boise State ficará sem pelo menos 12.

O pontapé inicial do State Farm Stadium em Glendale, Arizona, está agendado para 19h30 horário do leste dos EUA. Este será o primeiro encontro entre as equipes. Os Nittany Lions são os favoritos com 12,5 pontos nas últimas probabilidades de Penn State x Washington. Boise State por meio do consenso SportsLine, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 54,5. Antes de fazer qualquer escolha entre Penn State e Boise State, Não deixe de ler o que Adam Silverstein, especialista em futebol universitário da SportsLine, tem a dizer, dado seu domínio nas escolhas em jogos envolvendo a Penn State..

Silverstein, editor-chefe da CBS Sports, também é um dos maiores especialistas em futebol da SportsLine e tem estado especialmente atento às escolhas da Penn State, indo 15-2 (+1275) nos últimos 17. Qualquer pessoa que acompanhe em casas de apostas e aplicativos de apostas obteve enormes lucros.

Agora, Silverstein está de olho Estado de Boise x Estado de Penn e acaba de revelar suas cobiçadas escolhas e previsões de CFB. Pode Vá para SportsLine agora para ver suas escolhas.. Aqui estão as probabilidades e linhas de apostas do futebol universitário para Penn State x Boise State:

Spread entre Penn State e Boise State: Penn State -12,5

Penn State vs. Boise State acima/abaixo: 54,5 pontos

Linha de dinheiro de Penn State vs. Boise State: Penn State -526, Boise State +389

Escolhas de Penn State x Boise State: Veja as seleções no SportsLine

Fluxo de Penn State x Boise State: tv fubo (Experimente gratuitamente)

Por que a Penn State pode cobrir

O quarterback Drew Allar conduz o ataque dos Nittany Lions. Ele completou 68,5% de seus passes para 3.021 jardas e 21 touchdowns com sete interceptações e um rating de 157,8. Ele também é o terceiro maior rusher do Nittany Lions, com 79 corridas para 289 jardas (média de 3,7) e seis touchdowns. Na derrota por 45-37 para o Oregon no Big Ten Championship, ele arremessou para 226 jardas e três touchdowns, enquanto correu cinco vezes para 54 jardas e uma pontuação.

Seu principal alvo é o tight end Tyler Warren. O veterano tem 92 recepções para 1.095 jardas (média de 11,9) e seis touchdowns. Em sua carreira de quatro anos na Penn State, ele pegou 141 passes para 1.701 jardas (média de 12,1) e 17 touchdowns. Em uma vitória por 33-30 na prorrogação na USC em 12 de outubro, ele conseguiu 17 passes para 224 jardas (média de 13,2) e um touchdown. Ele teve oito recepções para 127 jardas e um touchdown, e correu três vezes para 63 jardas e um placar na vitória por 49-10 em Purdue em 16 de novembro. Veja quem apoiar na SportsLine.

Por que Boise State pode cobrir

O quarterback do segundo ano, Maddux Madsen, é uma ameaça dupla para o Broncos. Na temporada, ele completou 224 de 361 passes (62%) para 2.714 jardas e 22 touchdowns com apenas três interceptações e um rating de 143,7. Ele também correu 50 vezes para 224 jardas (média de 4,5) e cinco touchdowns. No jogo pelo título de Mountain West contra o UNLV, ele completou 18 de 27 passes para 158 jardas e carregou três vezes para nove jardas e um placar. Ele correu três vezes para 58 jardas e um touchdown contra o UNLV durante o encontro da temporada regular em outubro.

O running back júnior Ashton Jeanty tem sido uma fera nesta temporada. Ele carregou 344 vezes para 2.497 jardas (média de 7,3) e 29 touchdowns. Ele também tem 20 recepções para 116 jardas (média de 5,8) e um touchdown. Ele correu 200 ou mais jardas em um jogo seis vezes nesta temporada, incluindo 267 jardas em apenas 20 corridas (média de 13,4) e seis touchdowns na vitória por 56-45 no Georgia Southern em 31 de agosto. Ele carregou 26 vezes para 259 jardas e quatro touchdowns na vitória por 45-24 sobre o estado de Washington em 28 de setembro. Veja quem apoiar na SportsLine.

Como fazer escolhas entre Penn State e Boise State

Silverstein analisou Penn State versus Boise State de todos os ângulos possíveis. Ele se inclina para o total e também descobriu um fator X crítico que o faz pular para um lado da propagação. Saiba o que é e qual time apoiar na SportsLine.

Então, quem ganha Penn State vs. Boise State no College Football Playoff de terça-feira no Fiesta Bowl, e que fator x crítico torna um lado do spread mais afetado? Visite SportsLine agora para ver qual lado de Boise State vs. Penn State se espalha de volta, tudo do especialista que tem um excelente 15-2 em escolhas envolvendo Penn State.e descubra.