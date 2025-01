Probabilidades e previsões do playoff de futebol universitário de 2025: escolhas de Geórgia x Notre Dame, apostas de especialistas em um spread de 22-9

O segundo colocado Georgia Bulldogs (11-2) jogará seu primeiro jogo desde o SEC Championship quando enfrentarem o sétimo colocado Notre Dame Fighting Irish (12-1) nas quartas de final do College Football Playoff de 2025 na quinta-feira, um dia. mais tarde do que o planejado originalmente após o ataque de Ano Novo na Bourbon Street. A Geórgia foi dispensada no primeiro turno no Sugar Bowl depois de derrotar o Texas no jogo pelo título da SEC no início de dezembro. Notre Dame fez 11-1 na temporada regular antes de derrotar o décimo colocado Indiana na primeira rodada do CFP. Este é o primeiro encontro entre essas equipes desde que os Bulldogs conquistaram uma vitória por 23 a 17 em setembro de 2019.

Diferença entre Geórgia e Notre Dame: Notre Dame -1

Geórgia vs. Notre Dame acima/abaixo: 45,5 pontos

Geórgia vs. Linha de dinheiro de Notre Dame: Notre Dame -112, Geórgia -108

Por que a Geórgia pode cobrir

A Geórgia perdeu dois jogos de estrada para Alabama e Ole Miss durante a temporada regular, mas também obteve vitórias sobre os 10 melhores times do Texas e Tennessee para fazer uma aparição no SEC Championship Game. Os Bulldogs aproveitaram mais um encontro com os Longhorns, conquistando uma vitória por 22 a 19 na prorrogação para ganhar uma despedida na primeira rodada do College Football Playoff. O quarterback sênior Carson Beck foi eliminado daquele jogo devido a uma lesão no cotovelo, forçando o reserva do segundo ano, Gunner Stockton, a entrar em ação.

Stockton completou 12 de 16 passes para 71 jardas e será titular na noite de quarta-feira. O running back júnior Trevor Etienne correu para 94 jardas e dois touchdowns, o melhor da temporada, no jogo pelo título da SEC, retornando depois de quase um mês afastado. Ele teve quase um mês para descansar desde aquele jogo, então sua saúde melhorada pode ser um fator esquecido nesta competição.

Por que Notre Dame pode cobrir

Notre Dame está em alta desde a derrota para o Northern Illinois de forma chocante na semana 2, obtendo 11 vitórias consecutivas desde então. Os Fighting Irish também abriram a temporada com uma vitória fora de casa no então número 20 do Texas A&M, mostrando que podem enfrentar adversários da SEC. Eles vêm de uma vitória por 27 a 17 sobre o Indiana na primeira rodada, marcando sua oitava vitória consecutiva de dois dígitos.

O running back do segundo ano, Jeremiyah Love, teve 108 jardas corridas e um touchdown, terminando com pelo menos 99 jardas corridas pelo quarto jogo consecutivo. O quarterback sênior Riley Leonard tem 2.293 jardas de passe e 17 touchdowns, dando a Notre Dame significativamente mais experiência nessa posição neste confronto. Os Fighting Irish cobriram o spread em nove jogos consecutivos, enquanto os Bulldogs cobriram o spread apenas três vezes nos últimos 12 jogos.

