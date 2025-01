Probabilidades e previsões do playoff de futebol universitário de 2025: escolhas de Geórgia x Notre Dame, melhores apostas do especialista em um spread de 22-9

O segundo colocado Georgia Bulldogs (11-2) jogará seu primeiro jogo desde o SEC Championship quando enfrentarem o sétimo colocado Notre Dame Fighting Irish (12-1) nas quartas de final do College Football Playoff de 2025 na quinta-feira, um dia. mais tarde do que o planejado originalmente após o ataque de Ano Novo na Bourbon Street. A Geórgia foi dispensada no primeiro turno no Sugar Bowl depois de derrotar o Texas no jogo pelo título da SEC no início de dezembro. Notre Dame fez 11-1 na temporada regular antes de derrotar o décimo colocado Indiana na primeira rodada do CFP. Este é o primeiro encontro entre essas equipes desde que os Bulldogs conquistaram uma vitória por 23 a 17 em setembro de 2019.

Diferença entre Geórgia e Notre Dame: Notre Dame -1

Geórgia vs. Notre Dame acima/abaixo: 45,5 pontos

Geórgia vs. Linha de dinheiro de Notre Dame: Notre Dame -111, Geórgia -109

Por que a Geórgia pode cobrir

A Geórgia perdeu dois jogos de estrada para Alabama e Ole Miss durante a temporada regular, mas também obteve vitórias sobre os 10 melhores times do Texas e Tennessee para fazer uma aparição no SEC Championship Game. Os Bulldogs aproveitaram mais um encontro com os Longhorns, conquistando uma vitória por 22 a 19 na prorrogação para ganhar uma despedida na primeira rodada do College Football Playoff. O quarterback sênior Carson Beck foi eliminado daquele jogo devido a uma lesão no cotovelo, forçando o reserva do segundo ano, Gunner Stockton, a entrar em ação.

Stockton completou 12 de 16 passes para 71 jardas e será titular na noite de quarta-feira. O running back júnior Trevor Etienne correu para 94 jardas e dois touchdowns, o recorde da temporada, no jogo pelo título da SEC, retornando depois de quase um mês afastado. Ele teve quase um mês de descanso desde aquele jogo, então sua boa saúde é um fator esquecido nesta competição. Veja quem apoiar na SportsLine.

Por que Notre Dame pode cobrir

Notre Dame está em alta desde a derrota para o Northern Illinois de forma chocante na semana 2, obtendo 11 vitórias consecutivas desde então. Os Fighting Irish também abriram a temporada com uma vitória fora de casa no então número 20 do Texas A&M, mostrando que podem enfrentar adversários da SEC. Eles vêm de uma vitória por 27 a 17 sobre o Indiana na primeira rodada, marcando sua oitava vitória consecutiva de dois dígitos.

O running back Jeremiyah Love, do segundo ano, teve 108 jardas corridas e um touchdown, terminando com pelo menos 99 jardas corridas pelo quarto jogo consecutivo. O quarterback sênior Riley Leonard tem 2.293 jardas de passe e 17 touchdowns, dando a Notre Dame significativamente mais experiência nessa posição neste confronto. Os Fighting Irish cobriram o spread em nove jogos consecutivos, enquanto os Bulldogs cobriram o spread apenas três vezes nos últimos 12 jogos. Veja quem apoiar na SportsLine.

