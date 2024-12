Probabilidades, previsões e linha de apostas do ReliaQuest Bowl em 2024: escolhas do especialista em Michigan x Alabama na sequência de 74-49

Dois dos três programas mais vencedores da história do futebol universitário se encontrarão no 2024 ReliaQuest Bowl na terça-feira, quando Michigan enfrentará o Alabama. As 1.011 vitórias dos Wolverines são as maiores de todos os tempos, com as 974 vitórias do Tide ficando em terceiro lugar e apenas uma atrás das 975 do estado de Ohio. O atual campeão Wolverines (7-5) não vai repetir, mas terminou a temporada regular em alta. perturbando os Buckeyes. Já o Alabama, 11º colocado (9-3), também venceu em um jogo de rivalidade na última vez, derrotando o Auburn Tigers.

O pontapé inicial é ao meio-dia ET no Raymond James Stadium em Tampa, Flórida. O Crimson Tide é o favorito com 15,5 pontos no último Michigan vs. Alabama do consenso SportsLine, enquanto o acima/abaixo do total de pontos marcados é de 44,5. Antes de fazer qualquer escolha entre Alabama e Michigan, Não deixe de ler o que o especialista em futebol universitário da SportsLine, Eric Cohen, tem a dizer.

Agora, Cohen se concentrou em Michigan x Alabama e acaba de revelar suas cobiçadas escolhas e previsões de CFB. Aqui estão as probabilidades e linhas de apostas do futebol universitário para Alabama vs. Michigan:

Diferença entre Michigan e Alabama: Alabama -15,5

Michigan x Alabama acima/abaixo: 44,5 pontos

Linha monetária Michigan-Alabama: Alabama -730, Michigan +514

Por que Michigan pode cobrir

Michigan faz bem as pequenas coisas, que muitas vezes passam despercebidas, mas também permitem que continue competitivo. Apenas cinco times da FBS cometem menos pênaltis por jogo do que os Wolverines, que também têm indiscutivelmente o melhor chutador do país. Dominic Zvada já se comprometeu a retornar na próxima temporada, após um ano em que sua porcentagem de conversão de arremessos de 94,4 ficou em segundo lugar no país (mínimo de 20 tentativas). Esses pontos fortes são combinados com uma linha defensiva dominante, já que Michigan está entre os 10 primeiros no futebol universitário em jardas corridas permitidas por jogo e em jardas corridas permitidas.

Os Wolverines também têm um histórico recente positivo contra o spread, a começar pelo fato de terem vencido 4-1 ATS nos últimos cinco jogos em campo neutro. Michigan entra no ReliaQuest Bowl de 2024 tendo coberto cada um de seus últimos três jogos e, como visto contra o Ohio State, o time de Sherrone Moore pode estar à altura da ocasião contra os grandes favoritos. Isso é uma continuação dos times anteriores treinados por Jim Harbaugh, já que Michigan está 10-4 ATS contra adversários classificados desde o início da temporada de 2022, com essa taxa de cobertura de 71,4% sendo a quarta melhor no futebol universitário (mínimo de cinco jogos). Veja quem apoiar na SportsLine.

Por que o Alabama pode cobrir

A defesa do Alabama tem sido constante durante toda a temporada, ocupando a 10ª posição no país, permitindo 17,2 pontos por jogo. É o mínimo que a equipe permitiu desde a temporada de 2017, e tem estado ainda melhor ultimamente, somando 11,6 pontos nos últimos cinco jogos. Parte dessa capacidade de manter os adversários fora do placar é a capacidade do Alabama de forçar turnovers, já que o time tem em média 2,2 turnovers por jogo, o sexto maior do país.

E embora ambas as equipes sejam afetadas pelas desativações da NFL e pelos jogadores no portal, a escalação de Michigan foi especialmente atingida. O tight end Colston Loveland, responsável por 36% das jardas recebidas do time nesta temporada, está fora. Os dois primeiros running backs, Kalel Mullings e Donovan Edwards, também estão sentados. Defensivamente, o cornerback Will Johnson e os tackles defensivos Kenneth Grant e Mason Graham estão fora, deixando Michigan com poucos jogadores seniores para este confronto. Veja quem apoiar na SportsLine.

