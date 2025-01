Processando Baskara Mahendra por divórcio, a última postagem de Sherina Munaf está no centro das atenções dos internautas

Jacarta – Notícias chocantes vêm do casal de celebridades Sherina Munaf e Baskara Mahendra. Esta cantora e atriz teria entrado com uma ação de divórcio contra o marido, que se casou com ela em novembro de 2020.

Sherina registrou a ação por meio de seu advogado no Tribunal Religioso do Sul de Jacarta em 16 de janeiro de 2025. Role para saber mais, vamos lá!

Esta informação foi obtida de Relações Públicas do Tribunal Religioso do Sul de Jacarta, Suryana. Ele disse que o processo de divórcio em nome de Sherina Munaf contra Baskara Mahendra foi registrado sob o número 325/Pdt.G/2025.

O tribunal também definiu um cronograma para o primeiro julgamento deste caso na quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Pouco depois da notícia ser divulgada, Sherina e Baskara imediatamente se tornaram um tema quente de conversa nas redes sociais, incluindo o Instagram.

A última publicação de Sherina não deixou de atrair a atenção dos internautas. O upload contém retratos de lindas flores.

“As flores desabrocham depois que a chuva cai”, escreveu Sherina citada em seu Instagram, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.

De repente, a publicação foi inundada com comentários de internautas. Muitos questionaram a veracidade da notícia e expressaram a sua decepção.

“Essa notícia é verdade?”, escreveu um internauta curioso.

“Ainda espero que não seja verdade, mas por que Sher excluiu os comentários?”, comentou outro, referindo-se à decisão de Sherina de desativar a coluna de comentários em vários de seus posts antigos.

Outros internautas também expressaram surpresa, pois o casal ainda parecia junto. “Embora eu veja que eles ainda são próximos no @bakmiaw (seu negócio culinário). Acho que eles só querem privacidade no casamento”, escreveu um relato.

No entanto, muitos também expressaram simpatia por Sherina. “Irmã, seja o que for que você esteja enfrentando agora, você está ótima e deveria estar mais feliz”, comentou um internauta.

“A fofoca é um fato pendente”, disse outro usuário no Instagram.

A notícia da separação de Sherina e Baskara certamente surpreendeu muita gente, embora esse casal tenha sido atingido por rumores de separação há algum tempo. Inicialmente, a atriz de 34 anos deletou fotos com o marido, incluindo o retrato de casamento.

A atriz do filme As Aventuras de Sherina também foi vista de férias sem marido e sem aliança. No entanto, no início de outubro de 2024, Sherina e o marido apareceram juntos para celebrar o seu empreendimento culinário, dando origem a rumores de que o alegado divórcio não era verdade.