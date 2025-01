Processo contra membros do SRS por realizarem treinamento de tiro em Belagavi

A Polícia de Karnataka registrou um caso contra 12 ativistas do Sri Ram Sene (SRS) acusados ​​de realizar treinamento com rifle em uma vila em Bagalkot na última semana de dezembro.

De acordo com a denúncia, os activistas do SRS conduziram um campo de treino de espingardas no último dia de um programa de desenvolvimento de personalidade com a duração de uma semana, realizado num campo agrícola na aldeia de Todalabagi. Cerca de 196 jovens receberam treinamento com rifle.

O caso foi arquivado quase uma semana após o treinamento. Uma ONG sediada em Bengaluru, All India Association for Justice, apresentou um memorando ao Diretor-Geral da Polícia, Alok Mohan, solicitando ação. Eles foram alertados depois que um vídeo do treinamento com rifle foi compartilhado nas redes sociais.

A polícia de Bagalkot disse que o agricultor em cujas terras ocorreu o suposto treinamento disse-lhes que não tinha ideia de que o treinamento com rifle fazia parte do programa. “Um caso foi registrado e uma investigação está em andamento”, disse Amarnath Reddy, superintendente da polícia, aos repórteres em Bagalkot, no dia 9 de janeiro.

O fundador do SRS, Pramod Mutalik, afirmou que armas de ar comprimido e não armas reais foram usadas para o treinamento. “Todos os anos realizamos programas de desenvolvimento de personalidade que incluem treinamento com rifle. Formamos jovens interessados ​​entre 20 e 30 anos. “Isso é feito para promover os valores do nacionalismo e do patriotismo entre os jovens”, disse ele.