Processo instantâneo para o amigo de Ramy, na classe 18 de abril

O Tribunal com uma cerimônia imediata contra as tarifas de Bouzida, 22 anos -ano -tunisiano acusado de resistência a funcionários públicos e que foi estabelecida perante o tribunal do tribunal de Milão no leme de uma scooter. Rama Elgaml, 19 anos, que andou de scooter liderado por seu namorado, morreu em um acidente.

A juíza Marta Pollicino, que ordenou a prisão da Câmara e depois cancelou 22 anos, deveria aceitar um pedido de julgamento imediato do cargo para o Conselho em Milão. Seus defensores têm 15 dias para escolher um julgamento com uma cerimônia reduzida que permita um desconto de uma terceira frase no caso de uma frase.

Nos últimos dias, os promotores Giancarla Serafini e Marco Cirigliano foram submetidos ao juiz, que coordenam a investigação junto com a adição de Tizian Siciliano e o promotor Marcello Viola. De acordo com a acusação da noite de 24 de novembro, a tarifa foi impulsionada por T Max “sem obter uma carteira de motorista” e “após o uso de drogas”. Em vez de parar em Alt dos Carabinieri, ele acelerava “repentinamente” e recuaria “escape” a uma velocidade muito alta por cerca de oito quilômetros e implementou “manobras perigosas”. De acordo com a acusação, o exército começou a verificar o garoto “Negociações no desempenho de seu escritório”, por causa da “atitude suspeita da scooter do motorista”, que ao olhar para a patrulha do Volpe 40 “, sim, estava escondido Atrás de um carro estacionado para facilitar a escapar “.

Apesar de toda a perseguição, T Max, sobre o qual os jovens foram encontrados em Queiranta, sim, caiu: Ramy morreu e as tarifas ficaram gravemente feridas.

No acidente, no centro de outra investigação paralela, as tarifas estão investigando para concorrência no assassinato da estrada com Carabiniere, que foi a noite ao volante de “Gazelles”, enquanto dois outros homens reagem a fraude secundária, ajuda e guia de fraude processual porque É hipótese, ordenaria as testemunhas que fizeram a última cena com o telefone para remover o vídeo.

No episódio, o técnico de computação Marco Tinti encontrou um promotor, um traço da abolição do filme.

Finalmente, a fim de iluminar a dinâmica exata do acidente no final do mês, os resultados do conselho cinemático devem chegar pelos promotores.

