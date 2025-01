Procura-se via expressa elevada ou viaduto do ponto de ônibus da cidade de Udupi para Indrali

Udupi MLA Yashpal Suvarna escreveu a Nitin Gadkari, Ministro da União de Transportes Rodoviários e Rodovias, para aprovar um viaduto ou estrada elevada do ponto de ônibus da cidade para Indrali na Rodovia Nacional 169-A em Udupi. Isso ajudaria a aliviar o congestionamento do tráfego em Kalsanka Junction, Kadiyali e na área do ponto de ônibus da cidade, disse ele na carta de sábado.

O MLA disse que o número crescente de visitantes em Udupi devido a várias atrações importantes levou a grandes gargalos, especialmente em cruzamentos importantes como Kalsanka, Kadiyali e ponto de ônibus urbano. O congestionamento do tráfego afetou gravemente os viajantes locais, turistas e peregrinos.

Suvarna disse que Udupi Sri Krishna Mutt, um venerado centro de peregrinação para devotos de todo o país, instituições educacionais em Manipal, praia de Maple e porto de pesca, Ilha de Santa Maria e outras praias em Udupi e seus arredores atraem um grande fluxo de público.

“…O impacto combinado destas atrações colocou imensa pressão sobre a infraestrutura local, particularmente dentro e ao redor do ponto de ônibus da cidade. Como resultado, o congestionamento do tráfego tornou-se um desafio diário, afetando tanto o movimento de passageiros como de turistas…”

A construção de um viaduto ou estrada elevada não só ajudaria a facilitar o fluxo do tráfego, mas também proporcionaria uma conectividade mais suave para os passageiros, disse o MLA.

No sábado, Suvarna entregou a carta a Kota Srinivas Poojary, membro do Parlamento, Udupi-Chikkamgaluru, para apresentação ao gabinete de Gadkari. O MLA disse na ocasião que a Câmara Municipal da Cidade de Udupi também escreveria ao Sr. Gadkari sobre o assunto.

Aceitando a carta, o Sr. Poojary disse que organizaria uma reunião entre o MLA e o Sr. Gadkari a esse respeito em Delhi. “Apelaremos ao Ministro para sancionar uma via expressa elevada do ponto de ônibus da cidade para Indrali”, disse o MP.

Entretanto, a polícia ergueu barricadas no cruzamento de Kalsanka para desviar o trânsito e aliviar a situação.

O ex-Udupi MLA K. Raghupathi Bhat disse em um comunicado que a disposição temporária de colocar barricadas em Kalsanka para desviar o tráfego para Kadiyali é uma medida não científica para controlar o tráfego. Isso incomoda as pessoas. No entroncamento de Kalsanka os semáforos deverão funcionar, disse ele.