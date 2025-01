Procurador-Geral nomeia funcionários da KLHK suspeitos de corrupção na gestão de plantações de óleo de palma

Jacarta – Uma pessoa foi apontada como suspeita no caso de suposta corrupção na gestão das plantações de dendezeiros no período 2016-2024.

Um suspeito é um funcionário interno do Ministério do Meio Ambiente e Florestas. No entanto, o Procurador-Geral ST Burhanuddin revelou que não poderia revelar a sua identidade porque o processo de desenvolvimento do caso ainda estava em curso.

“(Os suspeitos estão no passo 1, passo 2). A verdade é que sim. Não tenha pressa”, disse ele, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Por sua vez, a Procuradora-Geral Adjunta para Crimes Especiais, Febrie Adriansyah, acrescentou que o caso começou com uma avaliação da gestão do dendezeiro e das áreas florestais protegidas. Portanto, os investigadores ainda estão examinando centenas de empresas suspeitas de estarem envolvidas.

 Procurador-Geral Adjunto para Crimes Especiais (Jampidsus), Procurador-Geral, Febrie Adriansyah

“Este é o processo que o Procurador-Geral transmitiu a milhares (de empresas). Esta é a identificação de quem será criminalizado, quem será um puro erro criminal ou cairá na fraqueza do governo no processo administrativo”, disse Febrie.

Foi informado anteriormente que a Procuradoria-Geral da República interrogará testemunhas relacionadas com a investigação de casos de suposta corrupção na gestão das plantações de dendê para o período 2016-2024. A fiscalização foi realizada após busca na Secretaria do Ministério do Meio Ambiente e Florestas (KLHK).

“Os investigadores estão agendando interrogatórios de testemunhas”, disse o chefe do Centro de Informações Jurídicas do Procurador-Geral (Kapuspenkum), Harli Siregar, quarta-feira, 9 de outubro de 2024.

Para sua informação, a Procuradoria-Geral fez buscas na sala do Secretário-Geral (Sekjen) do Ministério do Ambiente e Florestas (KLHK) e em várias outras salas do gabinete do ministério.

Pesquisas relacionadas ao controle e manejo ilegal de plantações de dendê em áreas florestais no período 2005-2024. A afirmação foi do chefe do Centro de Informações Jurídicas do Procurador-Geral (Kapuspenkum), Harli Siregar.

“As salas revistadas foram a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e Florestas, a Secretaria da Unidade de Implementação, Supervisão e Controlo (Satlakwasdal). A Direcção responsável pelos pagamentos do PNBP sob a forma de PSDH e DR, a Direcção de responsável pela Liberação de Áreas Florestais, a Diretoria responsável pela Aplicação da Lei e o Gabinete Jurídico”, disse ele na segunda-feira, 7 de outubro de 2024.