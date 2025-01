Procuram-se regulamentações rígidas para negócios online

A Associação de Revendedores de Produtos de Consumo de Kumbakonam instou o governo a promulgar uma lei para monitorar e regular os negócios e o comércio online.

Uma resolução neste sentido foi adoptada na Assembleia Geral da Associação realizada na terça-feira, na qual se constatou que as empresas e o comércio retalhista foram gravemente afectados com o advento das vendas online e que tudo iria afectar a subsistência de várias centenas de milhares de funcionários, dependendo no negócio/varejo.

Para salvar o negócio retalhista, a Associação pediu aos governos central e estatal que introduzissem disposições rigorosas para controlar/regular o negócio/comércio online.

Noutra resolução, solicitou a retirada do imposto sobre bens e serviços sobre o montante gasto pelos retalhistas para gerir as suas lojas em instalações alugadas, uma vez que o governo central absorveu cerca de dois milhões de rúpias como receitas superiores às estimadas desde a introdução do GST. .

Procurou também reverter o aumento de 6 por cento do imposto sobre a propriedade e eliminar a dupla tributação nas cidades onde eram cobrados impostos e taxas de licenciamento profissional. Além disso, a arrecadação do imposto sobre lixo também foi afetada.

A reunião foi presidida pelo presidente da associação, Vedam Murali, e contou com a presença do secretário da Associação de Comerciantes de Kumbakonam, V. Sathyanarayanan, disse um comunicado oficial.