Produtores de cal ácida em Pudukkottai enfrentam queda de preços durante o inverno

A queda acentuada no preço do limão azedo preocupou os agricultores do distrito de Pudukottai. A cal ácida é cultivada em cerca de 280 hectares no distrito, com cultivo em grande escala concentrado em áreas como Alangudi, Kothamangalam, Vadakadu, Avanam, Kaikatti, Maramadakki, Veppanakkadu e Neduvasal. Embora tenham sido alcançados bons preços para as limas azedas no ano passado, os agricultores enfrentam agora uma queda acentuada nos preços devido ao tempo frio.

Durante o verão do ano passado, o limão azedo foi vendido por até Rs 120 o quilo. No entanto, no último mês, os preços caíram para apenas 20 rupias por quilograma, deixando os agricultores com dificuldades para recuperar os seus custos de investimento.

Baskaran V, um agricultor de cal ácida de Kothamangalam, partilhou as suas preocupações: “Todos os anos, os agricultores de cal ácida sofrem durante os meses de Dezembro e Janeiro devido ao tempo frio. Tanto a procura interna como a de exportação caem durante este período, deixando-nos a suportar perdas significativas. É necessário pelo menos um preço de Rs 40 por quilograma para sustentar o nosso investimento. “Pedimos ao governo que encontre uma solução a longo prazo para apoiar os produtores de cal ácida durante o inverno.”

“É normal que os preços da cal ácida caiam durante os meses de inverno. No entanto, com a cal ácida a tornar-se parte integrante do consumo diário, o departamento está a trabalhar em iniciativas para ligar os agricultores a potenciais compradores, incluindo exportadores e partes interessadas nacionais, para estabilizar os preços e proporcionar melhores oportunidades de mercado”, disse um alto funcionário do Departamento de Horticultura. .