Produtores do Globo de Ouro querem que Nikki Glaser apresente premiação de “longo prazo”

produtores do Globo de Ouro Eles esperam que Nikki Glaser retorne para apresentar a premiação anual “para o longo prazo”.

A 82ª edição do Globo de Ouro foi realizada em 5 de janeiro de 2025. Emilia Pérez ganhou o prêmio de Melhor Filme – Musical ou Comédia, enquanto The Brutalist levou para casa o prêmio de Melhor Filme – Drama.

O evento foi apresentado por Nikki Glaser, sendo esta a primeira vez que o faz.

O que os produtores do Globo de Ouro disseram sobre Nikki Glaser continuar a apresentar o programa?

conversando com VariedadeO produtor executivo do Globo de Ouro, Glenn Weiss, disse: “Tivemos uma ótima experiência com ela e achamos que ela seria ótima no longo prazo”.

O produtor executivo Ricky Kirshner também disse: “Nikki, home run na minha opinião. Ela realmente se preparou. Ela fez o dever de casa. Ele tem praticado material em clubes, às vezes quatro ou cinco shows por noite durante algumas semanas seguidas, trabalhando bastante nisso desde novembro. E quando você tem uma anfitriã tão preparada e dedicada e também não surda, ouvindo o que está acontecendo no nosso negócio e até na sala enquanto andamos, ela é muito boa nisso. E ela provou ser uma anfitriã muito boa.

“Parte do objetivo do Globes é a atmosfera de festa. Não é um ambiente tradicional e abafado. Queremos estar relaxados, as pessoas na plateia têm acesso ao álcool e é para ser divertido e uma festa. E Nikki, todo o seu tom e seu jeito de ser está realmente de acordo com o que esse show é. E acho que ele teve resultados muito bons na noite passada.”

Quanto a saber se Glaser já havia sido oficialmente convidado para sediar a cerimônia do próximo ano, Weiss disse: “Talvez! Não posso falar oficialmente por nada. Direi que, como alguém que produz e dirige programas de premiação, ela realmente encontrou seu nicho aqui, e acho que funcionou maravilhosamente bem neste programa. E eu adoraria que isso continuasse.”