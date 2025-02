Professor da escola do governo suspenso por envolver estudantes para empregos pessoais no distrito de Godavari, em Andhra Pradesh

Segundo os relatos, um professor do governo do governo foi suspenso envolvendo os alunos por seu trabalho pessoal, incluindo a limpeza de seu carro no campus da escola na vila de Venkatapuram, em Mandal Rangampeta, no Distrito Leste Godavari.

Em uma declaração oficial divulgada em 1º de fevereiro de 202, o colecionador do distrito de Godavari, P. Prasanthi, declarou que o assistente da MPUP School (inglês) D. Sushela foi encontrado envolvendo seus alunos em seus empregos pessoais durante uma investigação preliminar realizado pelo Departamento de Educação. “Em. Sushela foi suspenso com base nos resultados da investigação”, disse a sra. Prasanthi.