Professor de Andhra orienta alunos no desenvolvimento de carga espacial lançada a bordo do PSLV-C60

O Grupo de Pesquisa de Tecnologia Espacial (STeRG) da MIT World Peace University (MIT-WPU) em Pune lançou com sucesso sua primeira carga espacial, STeRG-P1.0. O professor que liderou a equipe que desenvolveu e projetou a carga útil é de Andhra Pradesh.

Lançada a bordo do PSLV-C60, esta carga pioneira representa um marco importante para a universidade e contribui para os esforços de exploração espacial da Índia. Em vez de depender de circuitos pré-fabricados, o sistema foi desenvolvido localmente por alunos do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica da universidade, sob a orientação de Murthy Chavali Yadav, do estado.

Prof Murthy Chavali Yadav, Reitor de Pesquisa e Desenvolvimento do MIT-WPU, disse:“A carga útil, que testa os aviônicos baseados em COTS no PSLV-C60, é uma prova da engenhosidade e dedicação de nossa equipe. “Isso destaca o potencial dos jovens talentos no avanço da tecnologia espacial e é um momento de orgulho para a nossa instituição.”