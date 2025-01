Professor e aluno do ensino médio viral foram atacados por supostamente agir de forma obscena na mesquita em Gowa

GOWA, VIDA LONGA – Um professor e um estudante do ensino secundário no distrito de Bungaya, Gowa Regency, South Sulawesi (Sulsel), foram invadidos por residentes porque eram suspeitos de cometer atos obscenos na mesquita. Durante a operação, vizinhos gravaram até que o vídeo gravado se tornou viral nas redes sociais.

Segundo as informações, o homem suspeito de ser tarado é professor honorário do ensino médio com as iniciais AR (28), enquanto seu aluno tem as iniciais NA (14).

O chefe da polícia do Bungaya AKP, Hamsir Natsir, disse que o professor e os alunos foram presos pelo governo local após serem invadidos por residentes. Eles foram detidos e depois interrogados.

“Sim, é verdade, eles foram interrogados. Os residentes levaram-nos ambos para a casa do secretário da aldeia de Bissoro. Depois levámo-los para interrogatório”, disse Hamsir quando questionado sobre um comentário, sábado, 4 de Janeiro de 2025.

Ele explicou que eles foram atacados pela primeira vez quando pararam para se abrigar. Ambos admitiram que se dirigiam para a zona turística de Bissoloro, na Regência de Gowa. Porém, como choveu muito no caminho, pararam para se abrigar na mesquita.

“Tudo começou quando estas duas pessoas iam para um local turístico em Bissoloro, mas choveu no caminho, por isso pararam na mesquita e abrigaram-se”, disse.

Ao se abrigarem na mesquita, disse Hamsir, os moradores observaram seus movimentos suspeitos e acabaram sendo invadidos.

Hamsir disse que AR e NA negaram quando foram presos. Eles admitiram que não tinham feito nada indecente na mesquita. Porém, os moradores que os agrediram não acreditaram porque estavam sozinhos na mesquita, causando suspeitas entre os moradores locais. Em seguida, os moradores os invadiram, como pode ser visto no vídeo.

“Ambos admitiram que não fizeram nada do que foi divulgado nas redes sociais. Porque disseram que estavam apenas se abrigando”, disse ele.

Atualmente, eles se reuniram com ambos os lados de suas famílias. Em relação aos resultados, disse Hamsir, as famílias do professor e do aluno concordaram em fazer as pazes para discutir o assunto amigavelmente.

“Os resultados da mediação entre pais e filhos decidiram concordar em fazer a paz resolvendo esta questão amigavelmente”, disse Hamsir.