Professores convidados protestam contra a demissão devido à falta de qualificadores de UGC

Professores convidados que trabalham em universidades governamentais em todo o estado que não têm classificação como o Teste Nacional de Elegibilidade (NET), o teste de elegibilidade do estado de Karnataka (KSET), M.Phil e Ph.D, organizaram um protesto em liberdade Estacionar na cidade de sexta -feira, exigindo que eles continuem em serviço.

Afetará os acadêmicos

“O governo do estado está demitindo mais de 5.000 professores convidados que trabalham em universidades governamentais no meio do ano acadêmico, citando normas da Comissão de Subviarias da Universidade (UGC). Este é um movimento desumano e antidemocrático. Isso causará problemas sérios para as atividades acadêmicas dos alunos “, disse um manifestante, argumentando que era inapropriado aplicar novos padrões da UGC que tornaram esses qualificadores obrigatórios, mesmo para professores convidados que atuam há muitas décadas”.

“A maioria dos professores convidados que agora estão sendo eliminados trabalha há cerca de 15 a 20 anos e não conhece nenhuma outra profissão e isso afetará milhares de famílias. Portanto, eles devem continuar no serviço ”, disse um dos professores convidados protestantes.

HC Stand

Anteriormente, o Tribunal Superior havia argumentado que professores convidados que não atendem aos padrões da UGC não são elegíveis para trabalhar nas universidades do grau. Como resultado, espera -se que 5.353 professores convidados que trabalham em universidades de grau em todo o estado percam seu trabalho. O governo do estado apresentou um apelo contra essa ordem e o caso ainda está pendente no Tribunal Superior.

O Departamento de Educação Colegiada iniciou o processo de designação de novos professores convidados, em vez desses 5000 convidados estranhos que não atendem aos critérios de elegibilidade.