Programa da Netflix, 24 de fevereiro a 2 de março de 2025: novos programas de televisão e filmes que estão sendo adicionados

Novos lançamentos de televisão e filmes da Netflix de 24 de fevereiro a 2 de março de 2025 incluem a cidade e a cidade de pontos de carreira e pontos, além de desprezíveis me 4.

Então, em 27 de fevereiro, o ponto de corrida e a cidade tóxica cairão na Netflix.

O ponto de corrida é uma série de comédia criada por Mindy Kaling. A série segue Isla Gordon (Kate Hudson), uma ex -garota e única irmã de uma família de irmãos. No entanto, as coisas mudam quando um escândalo leva à demissão de seu irmão. Gordon ocupa seu lugar como presidente de um time de basquete e propõe demonstrar seu valor diante de seus irmãos e outros céticos.

Enquanto isso, a cidade tóxica é uma série dramática que segue um grupo de mães que vão à missão de encontrar e expor as pessoas responsáveis ​​pelas deficiências que ocorrem a seus bebês recém -nascidos.

Eles também são jogados na Netflix nesta semana as temporadas 5 e 6 da comédia de procedimentos policiais do Brooklyn Nine-Nine, e eu 4 e Sonic the Hedgehog 2 Films.

O Brooklyn Nine-Nine acha Jake Peralta aprendendo a ser assistente de regras e jogador de equipe quando seu time está sob um novo capitão da polícia. Enquanto isso, eu vejo Gru e sua família lutar contra um novo inimigo, Maxime Le Mal, que os faz fugir das autoridades.

Sonic the Hedgehog 2 vê que Sonic e Tails se reúnem para impedir que o Dr. Robotnik e seu parceiro Knuckles roubem uma esmeralda poderosa.

Novos lançamentos da Netflix para 24 de fevereiro a 2 de março de 2025

Abaixo estão todos os novos programas de televisão e filmes adicionados à Netflix de 24 de fevereiro a 2 de março de 2025.

25 de fevereiro

Temporada completa do balanço 3

Realmente amo

Observador

26 de fevereiro

Brooklyn nove e nove temporadas 5-6

Miss Itália não deve morrer

Uma história de amor de Copenhague

27 de fevereiro

Cidade demoníaca

Ponto de execução

O caminho errado

Cidade Tóxica

Cemitério 2ª temporada

28 de fevereiro

Aitana: metamorfose

Esquadrão 36

Galos

Desprezível I 4

Sonic the Hedgehog 2

Nota: A programação de 1 a 2 de março não está disponível ao escrever.

Para mais conteúdo da Netflix, consulte nossa entrevista com Joan Allen por zero dia.