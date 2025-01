Programa de Desenvolvimento Comunitário Dak em Vazhukkamparai

O Departamento de Correios organizou um Programa de Desenvolvimento Comunitário Dak (DCDP) em Vazhukkamparai, no distrito de Kanniyakumari, na quarta-feira.

O objetivo era conscientizar sobre os esquemas de bem-estar dos governos estadual e central, bem como sobre as iniciativas dos correios.

Mariamma Thomas, Postmaster General do Círculo Postal de Tamil Nadu, distribuiu cadernetas aos beneficiários das contas Sukanya Samriddhi e dos certificados de poupança Mahila Samman. Foram entregues cheques aos requerentes de apólices de acidentes GI do IPPB e cartões com códigos QR do IPPB foram emitidos para comerciantes locais, facilitando o acesso aos serviços.

A Sra. Thomas destacou o papel vital do departamento postal e expressou gratidão pelo apoio prestado pelos presidentes panchayat e líderes dos departamentos de bem-estar público e organizações de bem-estar social na promoção dos esquemas do departamento e na prestação eficaz dos seus serviços.

G. Senthil Kumar, Superintendente dos Correios, divisão Kanniyakumari, S. Parameswaran, Superintendente Adjunto dos Correios e outros funcionários estiveram presentes no evento.