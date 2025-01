Programa de liberação de imigração mais rápido em mais 7 aeroportos a partir de 16 de janeiro

Um processo de imigração acelerado para cidadãos indianos pré-verificados e titulares de cartão de Cidadãos Estrangeiros da Índia (OCI) será implementado em Mumbai, Chennai, Calcutá e quatro outros aeroportos importantes a partir de quinta-feira.

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, inaugurará o Programa de Viajantes de Confiança ‘Fast Track Immigration’ (FTI-TTP) nos aeroportos de Mumbai, Chennai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Cochin e Ahmedabad, anunciou o Ministério do Interior da União na quarta-feira (15 de janeiro de 2025). ). ).

Shah lançará o programa para todos os sete aeroportos de Ahmedabad na quinta-feira.

O Ministro do Interior lançou o FTI-TTP em 22 de junho de 2024 no Terminal 3 do Aeroporto Internacional Indira Gandhi (IGI) em Nova Delhi.

“Sob a liderança do primeiro-ministro Narendra Modi, o ‘Programa de Imigração Fast Track – Viajante Confiável’ é uma iniciativa importante sob a visão ‘Viksit Bharat’@2047. Seu objetivo é fornecer serviços de imigração de classe mundial aos viajantes, facilitando viagens internacionais sem problemas e com segurança”, afirmou o Ministério do Interior em comunicado.

Na fase inicial, foi iniciado gratuitamente para cidadãos indianos e titulares de cartão OCI.

O FTI-TTP foi implementado através de um portal online: https://ftittp.mha.gov.in.

Para se inscrever neste programa, os candidatos devem realizar a inscrição on-line, preenchendo seus dados e fazendo upload dos documentos exigidos no portal.

Os dados biométricos dos requerentes registados serão captados no Gabinete Regional de Registo de Estrangeiros (FRRO) ou durante a sua passagem pelo aeroporto.

Os viajantes registrados precisarão digitalizar o cartão de embarque emitido pela companhia aérea no portão eletrônico e, em seguida, digitalizar o passaporte.

Tanto no ponto de chegada quanto no de embarque, os dados biométricos do passageiro serão autenticados nos portões eletrônicos. Assim que esta autenticação for bem-sucedida, o portão eletrônico será aberto automaticamente e a autorização de imigração será considerada concedida.

O FTI-TTP será eventualmente implementado em 21 aeroportos importantes em todo o país.

O programa garante uma autorização de imigração mais rápida e visa facilitar a mobilidade internacional com uma autorização de imigração mais rápida, suave e segura.

O FTI-TTP é semelhante ao Programa de Entrada Global oferecido pelos Estados Unidos, que permite liberação rápida para viajantes pré-aprovados e de baixo risco na chegada aos Estados Unidos em aeroportos selecionados, disse uma autoridade.

Ele foi projetado para uma liberação de imigração mais rápida, tranquila e segura para viajantes internacionais. Os passageiros elegíveis poderão usar portões eletrônicos e evitar filas regulares de imigração para viajar sem complicações.

O registro do FTI terá validade máxima de cinco anos ou até a validade do passaporte, o que ocorrer primeiro. A biometria é obrigatória para concluir o processamento da inscrição.

Os requerentes podem garantir uma validade mínima do passaporte de pelo menos seis meses ao solicitar o FTI-TTP. A adesão ao programa será co-terminal com a validade do passaporte.

O programa funcionará em portões eletrônicos ou portões de fronteira automatizados que minimizarão a intervenção humana no processo de liberação de imigração, disse o funcionário.

O programa será implementado em duas fases. Na primeira fase, serão abrangidos cidadãos indianos e titulares de cartões OCI e, na segunda fase, viajantes estrangeiros.

O objectivo deste programa é tornar as viagens internacionais fáceis e seguras através do desenvolvimento de instalações de imigração de classe mundial através de um caminho de imigração acelerado para viajantes internacionais examinados através de portões automatizados (e-Gates), disse outro funcionário.

O FTI-TTP é implementado através de um portal online e o Immigration Bureau será a agência nodal para a imigração rápida de várias categorias de viajantes no âmbito deste programa.

Após a verificação necessária, uma Lista Branca de ‘Viajantes de Confiança’ será gerada e alimentada para implementação através do e-Gates. Os dados biométricos do ‘viajante de confiança’ que passa pelos e-Gates serão captados no escritório do FRRO ou no momento da passagem do viajante registado pelo aeroporto.

De acordo com o processo, assim que o passageiro registrado chegar aos portões eletrônicos, ele fará a leitura do cartão de embarque emitido pela companhia aérea nos portões eletrônicos para obter os detalhes do voo. O passaporte também será digitalizado e a biometria do passageiro será autenticada nos portões eletrônicos.

Uma vez estabelecida a identidade genuína do passageiro e realizada a autenticação biométrica, o portão eletrônico abrirá automaticamente e a autorização de imigração será considerada concedida.

O Ministério do Interior da União também compartilhou um ID de e-mail de suporte técnico: india.ftittp-boi@mha.gov.in